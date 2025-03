Filtran la declaración de Juliancito ante el pleito de Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón: "quiere vivir con su mamá"

El fin de semana pasado te informamos que el pequeño, Julián Figueroa, se reencontró con su madre, Imelda Garza Tuñón, después de pasar las últimas semanas bajo el cuidado de su abuelita, Maribel Guardia, por el proceso legal que iniciaron por los supuestos malos tratos que recibe de parte de su mamá.

A finales del mes de enero Maribel Guardia, una de las actrices con mayor trayectoria en México, informó que procedió legalmente contra Imelda Garza Tuñón, madre de Julián Figueroa. Después de las primeras investigaciones las autoridades determinaron que el pequeño quedara al cuidado de la actriz de "Lagunilla mi barrio".

Sin embargo el sábado 1 de marzo el proceso legal dio un giro inesperado después de que Imelda Garza Tuñón informara que Julián Figueroa dejó de vivir con Maribel Guardia para reencontrarse con ella. El día de ayer ambas se presentaron ante las autoridades para continuar con las investigaciones.

Después de que Julián Figueroa se reencontrara con su mamá, la actriz de teatro, Imelda Garza Tuñón, salieron a la luz las declaraciones que dio el pequeño ante las autoridades. El hijo del fallecido cantante Julián Figueroa relató cómo fueron sus días bajo el cuidado de su abuelita, Maribel Guardia.

En el programa de espectáculos "En Shock" fueron compartidas partes de las declaraciones que dio el menor, quien aseguró que Maribel Guardia no le "gritaba" ni le "pegaba". Posteriormente relató que tuvo que faltar unos días a la escuela por el pleito legal que enfrenta a su madre con su abuelita.

De acuerdo con la filtración, Julián Figueroa se sintió bastante triste por no poder vivir junto a su mamá, Imelda Garza Tuñón, sin embargo, su abuelita, Maribel Guardia le habría dicho que todo se iba a solucionar y pronto podría volver a vivir con su madre.

"Sintió tristeza porque no estaba con su mamá, pero su abuelita le dijo que todo iba pasar y que iba a volver con su mamá", habría declarado el menor.

Una de las supuestas declaraciones del pequeño que más llamó la atención fue aquella en la que dijo que Maribel Guardia "lo molestaba" por hacerle muchas preguntas. El pequeño Julián Figueroa aseguró que quiere mucho a su abuelita, pero no tanto como a su mamá, con quien desea vivir.

"Que no quiere mucho a su abuelita porque lo molesta, bueno, le pregunta mucho. Que quiere a su abuelita, pero no mucho, no como quiere a su mamá. Que quiere vivir con su mamá", señala otra parte del texto.