El Tío Rober y El Cojo Feliz responden con fuerte mensaje a Adrián Marcelo, luego de que los criticara en 'Hermanos de Leche'

La Hora Feliz, famoso podcast liderado por los comediantes conocidos como El Tío Rober y El Cojo Feliz han respondido en su última transmisión en vivo a Adrián Marcelo, famoso conductor y exparticipante de La Casa de los Famosos, quien supuestamente los habría señalado en el último episodio de “Hermanos de Leche”.

Cabe destacar que la respuesta de los comediantes hacia a Adrián marcelo llega en uno de los momentos más sorpresivos, pues hasta hace poco el integrante de “Hermanos de Leche” hizo unos comentarios acerca de las diferentes mesas de diálogo que conviven con el podcast de Hermanos de Leche y La Cotorrisa.

Ya que en uno de sus más recientes capítulos lanzó un mensaje para otros espacios de contenido, donde si bien no menciona a nadie directamente, fueron los comediantes El Tío Rober y El Cojo Feliz quienes respondieron con una declaración en su espacio conocido como “Pur de patos”.

Fue en el capítulo de Hermanos de Leche llamado “cag*p4los” donde mencionó que ellos habían hecho mucho daño a los podcast, pues afirmó que la mayoría de la gente se juntó tratando de emular lo hecho por La Cotorrisa y Hermanos de leche, dos de los podcast con mayor fanaticada y visualizaciones en las diferentes plataformas.

“He visto otros espacios y están de la verg*, tu y yo, La Cotorrisa le hicimos mucho daño a la gente que se juntó pensando que iba a emular lo de nosotros. Están de la verg* sus espacios, no se escuchan, no se respetan, no se admiran, no hay una jerarquía. Ustedes están de la verg*. Gente que después dice que ya no quieren ir a los podcast, por que los levantan, ¿qué levantas, guey? levanta tu carrera”, dijo Adrián Marcelo