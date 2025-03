Eduin Caz de Grupo Firme explota contra una fanática en pleno concierto y le grita de desesperación

La usuaria de TikTok @laurita_arteaga94 dio a conocer un video en donde aparece Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme disfrutando del concierto de Alfredo Olivas, pero lo que causó el interés de las personas es la manera en la que ambos se hablan, ya que todo parece indicar que tuvieron un momento incómodo.

La usuaria de TikTok dio a conocer que Eduin Caz no hizo caso a su petición al esta gritándole, ya que el artista estaba emocionado por escuchar las canciones de su amigo y colega Alfredo Olivas, quien en ese momento estaba en el escenario, por lo que la fanática expuso el comportamiento del vocalista de Grupo Firme.

Cabe señalar que todo parece indicar que también se trata de un video a manera de broma, ya que la usuaria en ningún momento describió que Eduin Caz tuviera comportamiento grosero con ella, sólo dio a conocer que no hizo caso cuando lo estaba llamando.

“Un pleitito con mi viejo y se me reinicia la vida”, fue la manera en la que describió el video.

Eduin Caz le pidió a su fanática un espacio para disfrutar del evento. Foto captura de pantalla TikTok/@laurita_arteaga94

¿Eduin Caz trató mal a su fanática?

En la grabación se ve como Eduin Caz le grita a la chica que se espere, ya que está a punto de empezar una canción y presuntamente quiere disfrutar del espectáculo. Las imágenes rápidamente se difundieron en redes sociales y ya hay opiniones divididas al respecto.

Hay usuarios que indican que la fanática de Eduin Caz fue imprudente al no dejar que el artista disfrutará del evento al que asistió como público, ya que al no estar arriba del escenario no era su obligación con placer a los seguidores que se encontraban en el concierto.

@laurita_arteaga94 externó que su video lo hizo con respeto y que al decir que ella es la esposa también se trata de humor, ya que junto al cantante se encontraba su esposa Daisy Anahy, que también estaba disfrutando del evento musical de Alfredo Olivas.

¿Grupo Firme canceló su gira en México?

Grupo Firme ha estado en polémica en las últimas semanas respecto a que tuvo que cancelar uno de sus conciertos en Mazatlán, Sinaloa y la razón fue por temas de seguridad, por lo que varios fanáticos estuvieron cuestionando a Eduin Caz y los otros músicos de la agrupación sobre qué pasará con los eventos programados que ya tienen en diversas ciudades del país.