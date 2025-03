Bárbara de Regil manda mensaje a Maribel Guardia ante el conflicto por su nieto: “Hay que aprender a soltar”

El pleito legal entre Maribel Guardia con Imelda Garza por la custodia de su nieto, José Julián, continúa; sin embargo, el pasado fin de semana dio un giro a favor de la madre del menor ya que autoridades determinaron que el menor continuaría bajo su cuidado. Mientras tanto, los comentarios entre celebridades no se han hecho esperar y a ellos se sumó Bárbara de Regil que le envió un mensaje a la vedette.

Al respecto, la actriz costarricense declaró ante los medios de comunicación que autoridades llegaron a su casa por la madrugada y rompieron la puerta para llevarse a José Julián, de 7 años de edad. Pese a lo que ocurre entre ellas, la vedette puntualizó en que continuará apoyando económicamente a su exnuera por lo que le dará una cifra determinada cada mes; además, indicó que cubrirá algunos de los gastos relacionados con el menor.

Maribel Guardia permanece alejada de los reflectores por lo que no asistió a un evento en Matamoros al que también fue invitada la protagonista de "Rosario Tijeras", ante esto la también influencer fitness no evitó ser cuestionada sobre el caso de la vedette con Imelda Garza y señaló la importancia de que José Julián permanezca con su mamá.

“Maribel es una reina, una persona maravillosa. La verdad no sé bien la situación, no puedo opinar, está luchando, me parece, por su nieto. Yo nada más opino, lucha por lo que amas, pero también hay que aprender a soltar un poquito igual y la mamá merece la oportunidad de estar con su hijo”, dijo la actriz en un encuentro con los medios retomado por “Qué buen chisme” en YouTube.