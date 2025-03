Asesinan al rapero G$ Lil Ronnie y a niña de 5 años durante un tiroteo en Texas

El mundo del rap y la comunidad de Forest Hill, Texas, se vieron sacudidos por un trágico suceso que cobró la vida del rapero Ronnie "LilRonnie" Smith, de 30 años, quien fue atacado por dos sujetos que todavía no han sido identificados. Pero la tragedia no paró ahí, pues el cantante no fue la única víctima del tiroteo, pues una niña de aproximadamente 5 años también murió en el lugar; aunque las autoridades locales todavía no brindan información oficial, se presume que la pequeña pudo haber sido su hija o hermana.

Según los detalles compartidos, el incidente ocurrió en el Slappy's Express Car Wash, ubicado en el 6500 de Forest Hill Drive, alrededor de las 10:45 am del pasado 3 de marzo. Según el Departamento de Policía, dos hombres descendieron de un auto blanco de cuatro puertas y se acercaron al vehículo donde se encontraban las víctimas; sin mediar palabra, abrieron fuego y luego huyeron del lugar. A pesar de los esfuerzos de los oficiales por salvarles la vida, tanto la niña como el rapero fueron declarados muertos en el lugar.

Debido a las terribles circunstancias en las que ocurrió el incidente, las autoridades locales, en colaboración con el Departamento de Rangers de Texas y otras agencias, comenzaron una investigación además de que se emitieron órdenes de arresto en contra de los sospechosos, quienes están siendo acusados de homicidio. De acuerdo con testigos del lugar, se trataba de dos hombres afroamericanos que vestían jeans azules y suéteres grises.

Rapero es víctima de tiroteo en Texas

La policía confirmó que el ataque fue dirigido específicamente hacia las víctimas, aunque aún no se aclaró el motivo detrás del mismo; además, una persona que se encontraba en el autolavado en el momento del tiroteo reportó haber escuchado entre 20 y 30 disparos, lo que indicaría el nivel de violencia del ataque.

La trágica muerte de Ronnie "LilRonnie" Smith y su hija R'Mani es un recordatorio doloroso de la violencia que afecta a muchas comunidades.

Fotografía: Instagram/@hoodfamelilronnie

Hasta ahora, las autoridades emitieron una orden de arresto para uno de los sospechosos, cuyo nombre ya es conocido por la fuerza policial, pero no fue revelado al público; en cuanto al segundo individuo involucrado, las autoridades no divulgaron más detalles sobre su identidad ni su posible vínculo con el crimen.

Por su parte, el establecimiento Slappy's Express Car Wash, donde ocurrió el tiroteo, emitió un comunicado oficial asegurando que está colaborando plenamente con las investigaciones en curso, por lo que el negocio permanecerá cerrado durante al menos dos días mientras se resuelvan las circunstancias relacionadas con el incidente. A pesar de algunos avances, como la emisión de órdenes de arresto, muchas preguntas siguen sin respuesta, pues los motivos detrás del ataque continúan siendo un misterio para las autoridades.

¿Quién fue el rapero G$ Lil Ronnie?

G$ Lil Ronnie, cuyo nombre real era Ronnie Smith, fue un rapero y compositor estadounidense originario de Fort Worth, Texas, conocido por su estilo crudo y auténtico dentro de la escena del rap en el sur de Estados Unidos. A lo largo de su carrera, se destacó por sus colaboraciones con otros artistas del género y su enfoque lírico, que reflejaba las realidades y desafíos de la vida en las calles.

Mientras las autoridades trabajan para resolver el caso, la familia y amigos enfrentan la difícil tarea de superar esta pérdida.

Fotografía: Instagram/@hoodfamelilronnie

Smith fue particularmente popular en el circuito del rap independiente de Texas, y su música resonó con muchos por sus letras sobre la lucha, la superación y las dificultades de la vida urbana. Su tema más destacado fue "Hoodfame Killuminati", lanzado en 2018 en colaboración con el rapero Go Yayo, que acumuló millones de reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube.

A lo largo de su carrera, G$ Lil Ronnie cultivó una base de seguidores leales, acumulando alrededor de 40,000 oyentes mensuales en Spotify. A pesar de no haber alcanzado el mismo nivel de fama internacional que algunos de sus contemporáneos, su música se convirtió en un referente en el rap de Texas, especialmente entre aquellos que valoraban el rap de estilo underground y las letras profundas.