Ángela Aguilar responde a polémicas acusaciones en su contra, rechaza las difamaciones

Parece ser que las polémicas no dejan en paz a la dinastía Aguilar, pues hace unos días las redes sociales se llenaron de rumores que afirmaban que Ángela Aguilar habría estado embarazada y decidido interrumpir su gestación debido a presiones de su familia, y aunque no se presentaron pruebas de ello, la viralidad del internet convirtió este rumor en una supuesta verdad. Ante esta situación, la cuenta oficial de Prensa Aguilar dio un mensaje contundente defendiendo la integridad de la cantante y su esposo, Christian Nodal.

Todo comenzó cuando Javier Mata, mejor conocido como Zorrito Youtubero en sus distintas plataformas, compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que afirmaba tener información sobre una presunta interrupción del embarazo de la cantante. Aunque el influencer no presentó pruebas concretas para respaldar sus afirmaciones, incluyó en su publicación un mensaje que, según él, habría recibido del mismísimo Pepe Aguilar defendiendo a su hija después de que explotara la grave polémica.

Nunca me he tomado el tiempo de meterme en escándalos. Mi equipo legal siempre se ha encargado de todos estos asuntos mediáticos. Pero creo que estás cruzando una línea que como padre no puedo permitir y me refiero a la historia que subiste, donde aseguras cosas muy delicadas, las cuales pueden tener consecuencias muy fuertes, decía el presunto mensaje enviado por Pepe Aguilar a Zorrito Youtubero.