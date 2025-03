Alfredo Olivas revela fecha tentativa de “Prófugos del Anexo” en CDMX junto a Julión Álvarez

Después de cambiar la fecha y de lugar el concierto “Prófugos del Anexo” en repetidas ocasiones, el cantante de regional mexicano Alfredo Olivas se sinceró con el público que recientemente acudió a disfrutar de sus canciones en la Arena Ciudad de México y en donde lo cuestionaron sobre qué pasará con el espectáculo tan prometido para CDMX.

Alfredo Olivas confesó que al igual que sus fanáticos espera llevar la gira “Prófugos del Anexo" a CDMX durante este 2025, además mencionó que al igual que su compañero y amigo Julión Álvarez está trabajando para que por fin este año las personas de la Ciudad de México disfruten del evento.

“Prófugos del Anexo” es el nombre de la gira que hicieron Julión Álvarez y Alfredo Olivas juntos desde el 2024 y que tanto éxito les trajo a sus carreras, además es importante destacar que este 2025 ya tienen algunas fechas confirmadas en varias ciudades de la republica mexicana.

“Se le hizo la lucha, no nos dejarán mentir, mi corazón está tranquilo porque no estoy mintiendo, se buscó la manera de traer esta gira, la más exitosa, lo digo con todas sus letras, ya me harté de ser humilde, la gira más exitosa de todo 2024 pisó bastantes callos”, es lo que declaró Alfredo Olivas.