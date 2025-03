Poncho de Nigris enfrentaría demanda por la fiesta de XV años de su hija Ivanna

Una nueva polémica se suma a la carrera de Poncho de Nigris luego de que se diera a conocer que se habría negado a pagar por la fiesta de XV años de su hija mayor, Ivanna. Y es que esto desató una intensa pelea familiar por la que el influencer tomó la decisión de distanciarse de su mamá, Leticia Guajardo, ante las declaraciones que ha realizado en redes sociales como la más reciente de una supuesta demanda contra el también empresario.

Durante un video publicado en TikTok, Leticia Guajardo habló sobre un conflicto entre Poncho de Nigris con su hija Ivanna luego de que éste supuestamente se negara a pagar por la celebración para sus XV años. Aunque el influencer se defendió asegurando que tenía otros planes para la adolescente, como un viaje a Europa, su mamá continuó con comentarios que incluyeron a Marcela Mistral por lo que estalló tomando la decisión de distanciarse.

Poncho de Nigris enfrentaría demanda por la fiesta de XV años de su hija

En uno de los recientes capítulos de su segmento de cocina en su perfil de TikTok, la madre de Poncho de Nigris habló sobre la supuesta demanda que enfrentaría el exintegrante del Team infierno relacionada con la polémica fiesta. Algo que confirmó Letty De Nigris, hermana del youtuber, al salir en defensa de su hermano tratando de hacerle ver a su mamá el error que cometió y que metió a toda su familia en una fuerte controversia.

"Yo no tengo la culpa que se hicieron problemas de demandas. Yo no tengo la culpa de nada, a mí no me metas en esas cosas. Si tú vives en esta casa, en esta casa tienes el deber de estar con tu madre, tu madre está contigo para todo lo que necesites y no es justo que te pongas del lado de otras personas que están haciendo mier** a tu mamá”, dijo la mamá de Poncho de Nigris.

Mamá de Poncho de Nigris habla sobre la entrevista con Adrián Marcelo

Tras lo ocurrido con Crista, mamá de Gala Montes, por la entrevista con Adrián Marcelo y la fuerte suma que recibió a cambio, la madre de Poncho de Nigris alzó la mano para ser la siguiente y se dijo dispuesta a revelar detalles del conflicto con su hijo. Esto enfureció a Letty De Nigris, quien lanzó una advertencia a su mamá asegurando que, de hacerlo, no volvería a dirigirle la palabra.

"No salgas con eso de Adrián Marcelo, no te rebajes. Tú eres una señora para que te rebajes a eso (...) Es que mi mamá no entiende lo que logró hacer (con las declaraciones sobre la fiesta de XV años), a la magnitud que llegó el problema, por eso digo. Jamás te volvería a hablar si haces una entrevista con Adrián Marcelo, estás bien mal, no entiende", dijo molesta la hermana de Poncho de Nigris.