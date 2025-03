Yordi Rosado anuncia muerte de un entrañable ser querido: "Será grande la ausencia que dejarás"

Yordi Rosado se encuentra de luto tras la perdida de un ser querido muy importante parea él. A través de sus redes sociales, el conductor informó que se encuentra de luto tras la muerte inesperado de un amigo cercano, quien además era su compadre. Para recordarlo, el presentador posteó una foto junto a él.

En el post compartido en Instagram y Facebook también le dedicó unas emotivas palabras para despedirlo y honrar su memoria. Y no solo eso, mencionó algunas características que tenía su amigo que lo hacían ser una persona muy especial. Yordi externó lo mucho que lo va a extrañar y lo difícil que ha sido para él su partida.

El triste momento se da en medio de triunfos para el locutor, pues el viernes pasado Yordi celebró uno de los días más importantes de su carrera, el conductor de 53 años acudió al Museo de Cera de la Ciudad de México para inaugurar su figura, logró que se le da tras más de 30 años activo en la industria del entretenimiento.

Pese al trago amargo que ha resultado la partida de su entrañable amigo y compadre, el conductor se tomó unos instantes de su tiempo para postear la fotografía, la cual se ha llenado de mensajes positivos, así como de personas que le han enviado el pésame al conductor.

Yordi externó lo mucho que lo va a extrañar y lo difícil que ha sido para él su partida | Foto: Instagram @yordirosadooficial

Yordi Rosado se despide de su entrañable amigo con emotivo mensaje

Esta tarde, Yordi compartió una foto en su perfil de Instagram para despedir a su compadre y amigo y aunque no reveló el nombre ni la identidad del hombre, con su emotivo mensaje dejó ver que era una persona muy importante y especial para él y al parecer también para todas las personas que lo rodeaban.

"¡Compadre, que forma de vivir! Fuiste el mejor padre, esposo, hermano, padrino y amigo. La cantidad de amor que dejaste en este mundo es impresionante. Será grande la ausencia que dejarás, pero mucho mucho más grande el amor que sembraste en cada uno de nosotros. No todo mundo tiene oportunidad de tener un amigo así en la vida, yo soy uno de los afortunados de haberte tenido en la mía", expresó.

| Foto: Instagram @yordirosadooficial

Yordi Rosado celebra 30 años de carrera con figura de cera

El conductor develó su figura de cera el pasado 28 de marzo y no solo él lo celebró sus fans e internautas en redes sociales aplaudieron y festejaron el logro del locutor por 30 años de carrera en la industria del entretenimiento. Algo que llamó mucho la atención es que fans han comentado que su estatua se parece mucho a él y no ocurrió como con otras celebridades que les han hecho figuras de cera que no se parecen a ellos.