Ruso Zamogilny es víctima de la inseguridad afuera de un partido, así lograron robarle su celular

Uno de los más famosos comentaristas y analistas de futbol del momento es, sin duda, El Ruso Zamogilny. Lamentablemente tuvo un momento de frustración durante uno del os partidos en los que estuvo narrando, pues fue víctima de la delincuencia con un modus operandi que contó a través de las redes para que la gente se proteja.

Durante una reciente narración que contó su travesía, donde le sacaron el celular de las bolsas tras acudir a un partido. Esta es una de las movidas más reconocidas de los ladrones. Se aprovechan de que hay gente amontonada en algún lugar para meter las manos a tus bolsillos, pues no puedes saber fácilmente si son empujones o te están robando.

"Ya de nuevo por aquí, cuenta recuperada y teléfono activo. ¿Me extrañaron? No soy el primero ni seré el último. Me durmieron… y por más que cuidé mi cartera me sacaron el celular en el tumulto que se armó a la salida. ¡A lo que sigue!", escribió en sus redes sociales oficiales.