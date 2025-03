"Rompieron la puerta": Maribel Guardia revela cómo regresó a Juliancito a Imelda Garza Tuñón; niega tener orden de restricción

La mañana de este lunes 3 de marzo Maribel Guardia llegó al juzgado familiar para presentar nuevas pruebas en contra de la denuncia que presentó en contra de Imelda Garza Tuñón, la viuda de Julián Figueroa; allí ofreció sus primeras declaraciones tras la disputa legal a la que se ha enfrentado desde hace casi dos meses. Asimismo, luego que este fin de semana su nieto, José Julián, fuera regresado con su madre, la actriz detalló cómo vivió este proceso en el que "rompieron la puerta" de su hogar para regresar al menor.

"Estoy muy bien, estoy tranquila. Yo siempre supe y siempre dije que mi intención es que ese niño estuviera con su mamá, porque es el mejor lugar para que un hijo esté, con una madre", fueron las primeras palabras antes de abogar por la seguridad de su nieto.

Durante este breve encuentro con los medios de comunicación, la ex de Joan Sebastian aseguró que ni ella ni su exnuera son las que importan, sino el importante es Juliancito. Ante ello precisó que al haber tenido a su nieto bajo su cuidado, sospechaba que algo como lo del fin de semana podía ocurrir, es decir, que tendría que entregar al mejor si las autoridades así lo definían. Por otro lado, aclaró que pese a si ella o Imelda Garza Tuñón se quedan con José Julián, su único propósito es defenderlo, protegerlo y hasta mantenerlo.

Al ser cuestionada sobre lo ocurrido este fin de semana de una supuesta custodia provisional para que el menor de edad pudiera reencontrarse con su madre, Maribel Guardia contó lo duro que fue el momento y cómo ella junto a su esposo, Marco Chacón, tuvieron que tranquilizar a su nieto y explicarle qué estaba ocurriendo. Por supuesto, la actriz aclaró que las autoridades cumplieron con su trabajo y que se presentaron con credenciales comprobando que todo fue un caso legal.

"Llegaron, no dieron explicación, llegaron y la verdad rompieron la puerta, se metieron. Pero Marco (Chacón) habló con el niño, le dijo: 'no te preocupes, esta gente son personas buenas, vienen por ti, vas a estar con tu mamá', y él súper tranquilo", mencionó.

Ante las dudas de la reacción de Juliancito por las explicaciones que ahora da a conocer Maribel Guardia en las que hasta la puerta de su vivienda terminó "tirada", la mamá de Julián Figueroa precisó que su nieto siempre estuvo bien y que se marchó de su casa "bien y tranquilo".

"Estoy tranquila", Maribel Guardia se sincera tras perder la custodia de su nieto

Este fin de semana Imelda Garza Tuñón compartió una foto en Instagram sosteniendo la mano de su hijo Juliancito para externar que "ganó el amor" y que tras 38 días sin poder ver a su primogénito, por fin se pudieron reunir tras una decisión de las autoridades. En medio de todo esto, Maribel Guardia había mantenido el silencio hasta que la mañana de este lunes dio a conocer que se encuentra bien y tranquila pese a ya no ser la encargada del cuidado de su nieto.

"Estoy muy tranquila. Aquí lo único que importa es la seguridad del niño", mencionó la cantante y bailarina.

Hasta ahora, Imelda Garza Tuñón no ha dado declaraciones, aunque se reencontró este lunes con su exsuegra en la audiencia. (Foto: IG @imetunon)

Maribel Guardia no tiene orden de restricción contra su nieto

Luego de que José Julián regresara a los brazos de Imelda Garza Tuñón, el periodista Gilberto Barrera dio a conocer en X que presuntamente las autoridades de la Ciudad de México habrían "establecido medidas de restricción" contra Maribel Guardia para que la costarricensemexicana no pudiera acercarse a su nieto. Sin embargo, esta versión ya fue desmentida por su esposo, Marco Chacón en un encuentro con la prensa afuera del juzgado familiar.

"Hoy no se determina nada, sólo se entregan pruebas; no hay orden de restricción. Nadie ha determinado eso, pero no hay orden de restricción. Ahorita hay una custodia provisional", mencionó antes de aclarar que por ahora no se sabe si la cantante podría volver a tener su nieto bajo su cuidado. Finalmente, aseguró que ninguna de las dos partes tiene una restricción para convivir con el menor.