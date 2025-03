¿Quién fue Lourdes Portillo, la mexicana que los Oscar 2025 recordó con ORGULLO en el In memoriam?

Uno de los momentos más esperados cada año en plena ceremonia de los Premios Oscar es cuando La Academia pausa por un momento la entrega de estatuillas para premiar a lo mejor del séptimo arte y en su lugar, comienza a recordar a esas grandes figuras del cine que perdieron la vida desde la última edición de este magno evento para rendirles homenaje y agradecerles por su trabajo ya sea como actores, directores, vestuaristas o cualquier otro ámbito dentro de la gran pantalla.

Este 2025 el In memoriam de los Oscar se enfrentó a distintas polémicas como el no haber incluido a grandes figuras del cine tanto de Hollywood como de México, tal es el caso de las actrices Michelle Trachtenberg y Silvia Pinal, quienes la noche de este domingo no fueron mencionadas por su dedicada trayectoria artística; un hecho que dividió comentarios en redes sociales. Pese a ello, en la transmisión de anoche desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, hubo una mexicana que sí fue recordada a lo grande.

Se trata de la cineasta mexicana Lourdes Portillo que apareció en el In memoriam de este increíble evento; su nombre es motivo de orgullo en México y si todavía no la conoces, aquí te compartimos todos los detalles sobre su arduo trabajo en el cine. Además, la originaria de Chihuahua cumplirá el próximo 20 de abril su primer aniversario luctuoso, por lo que su mención en el evento más importante del cine no debe pasar desapercibido.

"La Academia rinde homenaje a los amigos y colegas que perdimos durante el último año. Tómese un momento para recordar a los artistas y cineastas que perdimos en 2024-2025", se lee en el sitio oficial de los Premios Oscar, donde ahora Lourdes Portillo tiene su propio espacio.

¡Orgullo mexicano! (Foto: YouTube ABS News)

¿Quién es Lourdes Portillo?

Lourdes Portillo fue una famosa directora, productora y escritora mexicana que triunfó en el cine como una de las cineastas más importantes del país quien siempre abogó por mostrar en la pantalla temas relacionados a la justicia social, la migración de latinos en Estados Unidos y otras experiencias más como son los feminicidios, que la llevaron a la fama e incluso a estar nominada en los Premios Oscar, pues en el año 1986 se llevó una nominación en la categoría Mejor Documental Largo por "Las Madres: The Mothers of Plaza de Mayo", un título que no se llevó.

Nació el 11 de noviembre de 1943 en Chihuahua y falleció el 20 de abril de 2024 en San Francisco, California. Cabe recordar que pese a su nacionalidad mexicana, la cineasta vivió y creció en Los Ángeles, ciudad en la que tomó el gusto por los documentales y el cine. Por supuesto, en su larga trayectoria se incluyen cortometrajes, cortometrajes animados, documentales y largometrajes.

Por este arduo legado en el cine, La Academia colocó su nombre como uno de los grandes en el In memoriam de la 97 edición de los Premios Oscar; justo después de recordar al actor Dabney Coleman y antes de mencionar a la diseñadora de vestuario Phyllis Dalton, la mexicana Lourdes Portillo se ganó un espacio para ser recordada, algo que fue aplaudido por muchos, ya que es imposible incluir a todas las figuras importantes del cine que fallecieron desde la pasada edición de los premios.

Tan sólo la noche de este domingo, muchos mexicanos mostraron su disgusto al ver el In memoriam de los Oscar tras notar que la actriz del Cine de Oro en México, Silvia Pinal, no fue incluida como uno de los recientes fallecimientos que consternaron a la industria. Por supuesto, en el caso del talento y orgullo mexicano, hay otros nombres que tampoco figuraron pese a su impacto en la gran pantalla. Entre ellos Emilio Echevarría, Arturo García Tenorio, Alma Rosa Aguirre o María Eugenia Ríos.