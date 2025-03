Pati Chapoy responde quién ocupará el lugar de Daniel Bisogno en "Ventaneando", ¿llega su hermano, Alex B?

La muerte de Daniel Bisogno representó uno de los golpes más duros a la televisión mexicana y aunque el querido conductor llevaba bastante tiempo alejado de la pantalla chica ante sus distintos problemas de salud y que le cobraron la vida el pasado 20 de febrero, su lugar como miembro del programa "Ventaneando" ha causado muchas dudas entre sus seguidores, quienes no dejan de preguntarse quién ocupará su lugar tras su fallecimiento a los 51 años de edad.

Entre los rumores que han comenzado a surgir a días del fallecimiento del "Muñe", se ha especulado que sería su hermano, Alex B quien tomará su lugar en "Ventaneando", pero a esta idea también ha crecido con fuerza que en su lugar, se iría a la competencia con su propia sección en el Programa Hoy, algo a lo que la propia productora de Televisa, Andrea Rodríguez, ya respondió firmemente. Por otro lado, el espacio que Daniel dejó en el programa de Pati Chapoy ha comenzado a abrir la posibilidad de que hasta regresen otras figuras queridas, como Atala Sarmiento.

Si bien no existía ninguna confirmación oficial por parte de TV Azteca o del propio "Ventaneando", hace unas horas la periodista de espectáculos Paty Chapoy ofreció unas palabras a la prensa con las que aclaró qué es lo que pasará con el lugar de su amigo. Contrario a lo que se había especulado hasta ahora, la conductora no planea ocupar ese espacio con el talento de alguien más, pues firmemente aseguró que el programa no tiene vacantes.

Este fin de semana la experta en farándula apreció en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue abordada por el reportero Eden Dorantes, quien le cuestionó sobre el futuro del programa de TV Azteca, al menos en lo que respecta al lugar de Daniel Bisogno. Allí dijo firmemente que ni si quiera su hermano, Alex B, podrá ocupar ese espacio que quedó vacío tras la muerte del "Muñe".

Pati Chapoy descarta nuevo conductor en Ventaneando tras muerte de Daniel Bisogno

Durante un breve encuentro con el reportero, Pati Chapoy fue cuestionada sobre qué pasará con el lugar que dejó vacío Daniel Bisogno tras su fallecimiento; con pocas palabras la periodista y conductora dejó en claro que no piensa suplir el espacio que dejó su gran amigo, además reiteró que el papá de Michaela es insustituible, por lo que hasta ahora el programa se quedará con los conductores de siempre.

"Daniel es insustituible. No va a haber contratación de nadie, estamos completos", dijo.

Allí mismo, se mencionó la posibilidad de que Alex B, hermano del "Muñe" se incorporara al programa de espectáculos por la cercanía que tiene al ser lazo familiar directo del exconductor; sin embargo, Pati Chapoy descartó este perfil por completo. Hasta ahora el futuro del exconductor de "Al Extremo" es incierto, pues también se habló sobre la posibilidad de que llegue al matutino de Hoy y si bien la productora Andrea Rodríguez negó que sea un hecho, no le cerró las puertas del todo.