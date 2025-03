No es sobre México: Zoe Saldaña dice sentirse apenada por mexicanos ofendidos por Emilia Pérez

Luego de la catastrófica noche de los premios Oscar para En busca de Emilia Pérez, cinta que solo obtuvo dos de los 13 galardones a los que optaba, Zoe Saldaña aclaró que el largometraje no habla de México y que se siente apenada por quienes se sintieron ofendidos.

Durante la tradicional entrevista que conceden los ganadores del Oscar, Saldaña señaló qué se siente apenada por aquellos mexicanos que se pudieron sentir ofendidos por el retrato que se hace en la película sobre el país.

“Antes que nada, me siento muy, muy apenada de que tú y muchos mexicanos se sintieran ofendidos. Esa nunca fue nuestra intención.

“Hablamos y venimos de un lugar de amor y me quedo con eso. No comparto tu opinión. Para mí, el corazón de la película no era México, no estábamos haciendo una película sobre un país”, señaló la ganadora del Oscar a la Mejor actriz de reparto

Emilia Pérez no es sobre México, sino sobre mujeres

Ante la pregunta directa realizada por un reportero durante la rueda de prensa, Saldaña aclaró que, según ella, la película no habla de México sino de mujeres que están siendo oprimidas.

“Hicimos una película sobre cuatro mujeres, y esas mujeres pudieron haber sido rusas, dominicanas, podrían haber sido negras de Detroit, de Israel o incluso pudieron ser de Gaza.

“Y estas mujeres siguen siendo mujeres universales que están luchando cada día para intentar sobrevivir a la opresión sistemática y tratando de encontrar sus voces más auténticas”, detalló.

Visiblemente contrariada, Saldaña destacó que, aunque no está de acuerdo, en cualquier momento puede sentarse con todos sus hermanos mexicanos para saber cómo Emilia Pérez pudo haberse hecho mejor.