Millie Bobby Brown EXPLOTA por las críticas de su nuevo look y se niega a sentir vergüenza por su aspecto

Pese a la belleza que irradia en cada una de sus recientes apariciones en diferentes alfombras rojas luciendo elegantes y glamuosos vestidos, Millie Bobby Brown no evitó ser blanco de comentarios negativos por su nuevo look con el que, señalan usuarios en redes sociales, luce mayor a la edad que tiene. Ante esto, la actriz se dijo preocupada por el acoso que ha sufrido y envío un contundente mensaje en el que destaca la importancia de hacer un cambio para que las niñas no crezcan con el temor a ser juzgadas por su apariencia física.

La actriz, de 21 años de edad, se ha dejado ver en importantes eventos de la industria junto a su ahora esposo, el músico y modelo Jacob Hurley Bongiovi. Sin embargo, la felicidad de la pareja se vio opacada por los comentarios que recibió Brown dirigidos a su aspecto físico tanto en medios internacionales como en redes sociales en los que aseguran que parece tener más edad de la que posee, un tema que generó gran debate entre los fans que no dudaron en defenderla destacando la importancia de no hablar sobre la apariencia de las personas.

A través de su cuenta de Instagram, la estrella de "Stranger Things" habló sobre el cambio físico que experimenta como parte de su paso de la infancia a la edad adulta desde su participación en la exitosa serie de Netflix. La actriz se detuvo a reflexionar cómo esto ha significado un problema para algunas personas y el impacto que ha tenido en ella ante los comentarios, así como el acoso del que ha sido víctima por el mismo tema.

La actriz de “Enola Holmes” calificó como “inquietantes” los constantes comentarios ofensivos sobre su físico y las decisiones en su vida personal. Ante esto, hizo un llamado para hacer cambios y apoyar a las mujeres en lugar de tratar de “derribarlas” para que esto ayude a que futuras generaciones de niñas no crezcan con el temor a ser juzgadas por su apariencia.

“Las personas desilusionadas no pueden soportar ver a una niña convertirse en mujer en sus términos, no en los de ellos. Me niego a disculparme por haber crecido. Me niego a hacerme más pequeña para cumplir con las expectativas poco realistas de las personas que no pueden soportar ver a una niña convertirse en mujer. No me avergonzaré de cómo me veo, cómo me visto o cómo me presento. Nos hemos convertido en una sociedad en la que es mucho más fácil criticar que hacer un cumplido (…) Hagámoslo mejor. No sólo para mí, sino para cada niña que merece crecer sin miedo a ser destrozada por el simple hecho de existir”, finalizó.