Marc Anthony explota contra fan que le lanzó una botella en pleno concierto | VIDEO

Marc Anthony vivió un incómodo momento durante su reciente concierto en Barranquilla, Colombia, que no dudó en interrumpir luego de recibir un fuerte golpe con una botella que fue arrojada por uno de los asistentes. El cantante estalló y molestó confrontó a la persona del público, a quien le exigió admitir lo que había hecho para después hacer la advertencia de sacarlo del lugar calificando como una "falta de respeto" lo ocurrido.

En Barranquilla se realiza uno de los carnavales más famosos en Latinoamérica y como parte de ello destacados artistas han subido al escenario para conquistar al público, entre ellos Marc Anthony cuya experiencia no fue lo que esperaba. Y es que durante su presentación el artista recibió un botellazo por el que estalló con los presentes exigiendo respeto, algo con lo que se suma a aquellos famosos que han recibido golpes durante sus conciertos.

En redes sociales se difundió el video del instante en el que el intérprete de "Vivir mi vida" se dirige molesto ante el público y "regaña" a quien le arrojó una botella que logró lastimarlo. El cantante suspendió por unos minutos su presentación para exigir respeto y confrontar al responsable de arrojar el objeto, a quien le exigió admitir lo que había hecho.

“Les voy a decir algo, el que me tiró la botella, que tenga los cojones de decirme quién era, ¡cojones, oíste! No, no, no, aquí no. Siempre les he respetado, amo a Colombia, pero si me tiran algo, pal’ carajo. Que tenga los cojones, pa’ estar claros. ¡Buenas noches!”, dijo Marc Anthony molesto.