Luisito Comunica sorprende con perfecto japonés, ¿cómo aprendió un nuevo idioma en solamente 1 año?

El creador de contenido mexicano, Luisito Comunica, dio a conocer en uno de sus más recientes videos que ya va en proceso a convertirse en una persona poliglota. Esto porque ya es todo un crack de uno de los idiomas más difíciles que hay en el mundo y hasta una demostración le dio al público.

Luisito Comunica aseguró que se dedicó a estudiar japonés, pero no lo hizo con unas clases, pues no tiene nada de tiempo para ir a clases, hacer tareas, entre otras cosas, así que comenzó a estudiar por su cuenta con aplicaciones en su teléfono. Informó que hasta el momento se ha esforzado con una hora diaria de estudio desde hace aproximadamente un año.

"El año pasado me puse el reto de aprender un poquito de de japonés. Verán, me encanta viajar por Japón, a este país le tengo mucho cariño. Me frustraba el hecho de tener que comunicarme como un cavernícola, balbuceando palabras y haciendo señas como un macaco"