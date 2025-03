Leonardo García aplaude romance de Luis Miguel con Paloma Cuevas y pone en duda la elegancia de sus exnovias

El actor Leonardo García se colocó en el ojo del huracán, tras pronunciarse sobre el romance que mantiene Luis Miguel con la diseñadora española Paloma Cuevas, de quienes incluso se asegura que están a punto de vivir juntos en España. A pesar de que el intérprete de “La incondicional” es conocido por su relación con varias mujeres que son figuras públicas, entre ellas Aracely Arámbula, quien a su vez es madre de sus hijos menores, Leonardo expresó el motivo principal por el que aplaude la unión de Micky con Paloma.

“No, todavía no [me he reunido con ellos], pero me da mucho gusto verlo con una mujer fina, elegante. Es que a mí me gustan las mujeres finas y elegantes también. Y me da mucho gusto por él”, aseveró el hijo del fallecido Andrés García.