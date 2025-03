Laura Flores revela que sufrió abuso y acoso en una telenovela

Más de 30 años después la actriz y cantante Laura Flores dio a conocer un difícil momento por el que atravesó durante la década de los 90 cuando formó parte de una telenovela y uno de sus compañeros tuvo acciones inapropiadas con ella, según reveló en el podcast “Perversiones de un Café”.

Laura Flores dejó claro que nuca es tarde para exponer las cosas negativas e injusticias por las que a travesado en su vida y aunque en años anteriores evitó hablar del tema, ahora se liberó sobre ese momento tan complicado que vivió mientras estaba en su trabajo.

Lo que explicó la estrella de los melodramas y la música es que una de las primeras veces fue con un productor musical que estaba trabajando en su disco, mientras que no fue la única vez ya que también vivió acoso sexual por parte de uno de sus compañeros en una telenovela.

¿Laura Flores fue víctima de acoso sexual?

Laura Flores aunque no dijo nombres de sus abusadores, explicó que fue durante los 90 cuando ella y sus hermanos trabajaban en un disco, el productor que les ayudaba le hizo propuestas sexuales e incluso le mencionó; "Me dijo 'me gustas mucho, quiero estar contigo y quiero hacer el amor contigo”, según declaró a Horacio Villalobos.

Mientras que Laura Flores también dijo textualmente que dos de sus compañeros hombres “le metieron mano” cuando estaban en un set de grabación en una de las telenovelas que hizo en el pasado, además agregó que la escena en la que trabajan no tenía nada que ver con algún acercamiento sexual.