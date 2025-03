Galilea Montijo se ríe de su caída en el Carnaval de Mazatlán y celebra a su "Lord", Isaac Moreno, por salvarla: "Me duele"

Durante la madrugada de este lunes Galilea Montijo se volvió viral y tendencia en redes sociales por las decenas de videos en los que se veía su aparatosa caída de un carrito alegórico durante el Carnaval de Mazatlán, evento en el que ella viajó como una de las invitadas y con un look de impacto. El momento exacto del accidente causó revuelo entre los fans y detractores de la conductora de Hoy, quienes entre bromas también se preguntaban cuál era su estado de salud.

Sin embargo, la presentadora había mantenido el silencio sobre este terrible accidente que opacó su participación en el Carnaval de Mazatlán, aunque hace unas horas la también mamá de Mateo reapareció en Instagram con un video para agradecer el cariño y muestras de preocupación que recibió tras haberse resbalado de las escaleras del carro alegórico en el que viajaba. Pues este evento fue tan icónico que incluso sus compañeros de matutino, donde hoy de ausentó, comentaron lo sucedido.

A través de sus historias de Instagram, Galilea Montijo ofreció sus primeras palabras de agradecimiento tras haber participado en este esperado evento y no dudó en tomar con gracia su resbalón y allí mismo aclaró con sentimiento que sí tuvo una lesión en el pie que todavía le duele. Finalmente en el video la amiga de Andrea Legarreta también le aplaudió a su "Lord", su novio Isaac Moreno, por auxiliarla.

"Al final ya cuando me iba a subir al carro, que era el que nos trae al hotel, nada, pues se me atoró el vestido en el tacón, resbalé. Me duele un poquito el pie izquierdo. Gracias por preguntar y preocuparse", dijo entre risas.