Familia de Liam Payne acepta fallo judicial, retira cargos de homicidio y el caso llega a su fin

Fueron cuatro meses los que la familia de Liam Payne estuvo esperando para tener un fallo de la Fiscalía de Argentina, luego de que interpusieran una denuncia por cargos de homicidio. Recordemos que el cantante cayó del tercer piso de un hotel y perdió la vida de manera inmediata durante el mes de octubre de 2024.

Liam Payne murió el día 16 de octubre, los medios locales reportaron la noticia rápidamente como si se tratara de un suicidio. A la zona llegaron inmediatamente los servicios de emergencias de la ciudad de Buenos Aires, quienes trasladaron el cuerpo para que la policía realizara la autopsia necesaria para iniciar las investigaciones correspondientes.

Autoridades argentinas dieron a conocer que los empleados del hotel que fueron acusados por el caso, además de un amigo de Liam Payne que es empresario local, quedaron libres de todo señalamiento por la presunta omisión de cuidado o abandono del exmiembro de One Direction.

Sin embargo, hay otros dos empleados del hotel que sí serán procesados, quienes son acusados por presuntamente haberle entregado drogas al cantante inglés. Dichas sustancias fueron encontradas en la sangre de Liam, entre ellas, cocaína, así como alcohol y antidepresivos.

Liam Payne murió el día 16 de octubre de 2024. Crédito: @LiamPayne

Las autoridades argentinas informaron a mediados del mes de febrero que no existió un suicidio, pues la caída no tuvo un plan. Esto se descubrió gracias a la postura que quedó en el piso, como si quisiera protegerse de la caída. Lamentablemente murió por un politraumatismo, así como hemorragias internas y externas. Videos y fotografías del día de la muerte de Liam muestran también que no existió un homicidio.

“Pero no se puede descartar que, incluso si se hubieran tomado precauciones extremas, él habría conseguido las sustancias de todos modos, como es común entre los adictos”, fue parte del fallo que informaron las autoridades locales.

La familia de Liam Payne informó que se trató de una tragedia indescriptible, además de referirse al suceso como "un momento de tremendo dolor para quienes lo conocieron y amaron. Liam debería haber tenido una larga vida por delante”. El comunicado fue publicado a través de la BBC.

“En cambio, Bear ha perdido a su padre, Geoff y Karen han perdido a su hijo, Ruth y Nicola han perdido a su hermano y todos los amigos y fanáticos de Liam han perdido a alguien que tenían en gran estima”, describieron.

Agregaron que la investigación era necesaria para dar justicia a la familia y cerrar el caso, por ello, reconocieron el trabajo que hicieron. Con esas palabras aceptaron la decisión de la Cámara de Apelaciones, quienes retiraron todos los cargos que se abrieron inmediatamente después de la muerte.