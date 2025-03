Anna Ferro se defiende en la pelea legal que tiene con Ingrid Coronado por la herencia de Fernando del Solar

Fernando del Solar fue uno de los conductores favoritos de la televisión, por ello, su muerte en junio de 2022 a los 49 años de edad significó un fuerte golpe al mundo del entretenimiento. Sin embargo, su nombre permanece en medio de la polémica debido al pleito legal que sostiene su viuda, Anna Ferro, con su expareja y madre de sus hijos, Ingrid Coronado, por una propiedad que sería parte de la herencia del presentador.

El conflicto se desató por un departamento ubicado en Cuernavaca, Morelos, en el que Fernando del Solar vivió sus últimos días antes de fallecer por una neumonía. Y es que mientras Anna Ferro afirma que el conductor se lo heredó en vida, Ingrid Coronado sostiene que se trata de una propiedad que compraron cuando aún eran pareja y forma parte de un fideicomiso para los hijos que tuvieron en común, Luciano y Paolo.

Anna Ferro revela detalles del proceso legal con Ingrid Coronado

En un encuentro con los medios retomado por el reportero Eden Dorantes para su canal de YouTube, Anna Ferro fue cuestionada sobre los avances en el proceso legal con Ingrid Coronado y señaló que no existe "buena voluntad" por parte de la también escritora. Además, externó el deseo de llegar a un acuerdo, algo que no ha sido posible con la conductora, quien busca que la viuda de Del Solar desaloje la propiedad.

Anna Ferro revela detalles del proceso legal con Ingrid Coronado. Foto: IG @annaferro8

“A mí también me ampara la ley porque yo también tengo documentos que me están amparando, tanto a mí como a mi hija, Francesca, porque si ella está amparándose para sus hijos yo también tengo unos hijos y también formé parte de la familia de Fer, soy su esposa legítima. Enviudé, sí, pero es la decisión de Fer, no es algo que yo estoy queriendo hacer, no hay forma de que pueda hacer algo ilegal sino tuviera los documentos", dijo Ferro.

¿Fernando del Solar dejó herencia para Anna Ferro?

Mariana Gutiérrez, abogada de Anna Ferro, declaró en una entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante en enero del año pasado que Fernando del Solar habría dejado el departamento a la profesora de yoga a través de una donación legal que es “un acto jurídico que prevé la ley en el código civil, donde se da de manera gratuita, de manera voluntaria de las partes a otra persona, algún bien inmueble”.

Al respecto, Ingrid Coronado desmintió a la representante legal de Ferro y puntualizó en que la propiedad es parte de un fideicomiso para sus hijos: “Un departamento en un fideicomiso no se puede donar, no se pude donar algo que no es tuyo. Es increíble lo que pueden hacer algunos abogados para sacar dinero”.