Abuchean a "Yahritza y su esencia" tras subir al escenario con Ana Bárbara; fans tunden a la cantante | VIDEO

¡No los perdonan! La agrupación "Yahritza y su esencia" se volvió tendencia en redes sociales y de nueva cuenta, es por una polémica, y es que este fin de semana el grupo de hermanos cantantes fueron invitados a un concierto de Ana Bárbara, quien motivada por fomentar y apoyar el talento mexicano, no dudó en invitarlos a cantar en dueto; sin embargo, la decisión no fue bien aplaudida por sus fans, quienes la están criticando duramente.

Este fin de semana Ana Bárbara se presentó en concierto en Los Ángeles, California, con un espectáculo en el que le rindió homenaje a Paquita la del Barrio al cantar "Rata de dos patas", pero también con varios invitados y dejando una noche única. Entre los artistas invitados destacó la participación de "Yahritza y su esencia", quienes fueron recibidos en medio de abucheos por parte del público presente.

Cabe recordar que en 2023 durante una conferencia de prensa la agrupación arremetió en contra de la comida mexicana, una serie de declaraciones que los colocaron como los menos favoritos del público mexicano. Tras ello el hate y los malos comentarios no han parado; hoy a casi dos años de la experiencia, se colocan en tendencia de nueva cuenta por la reacción que tuvieron algunos de los presentes al show de Ana Bárbara y que no estuvieron de acuerdo con su participación.

Pese a esta experiencia y en la que la intérprete de "Bandido", "Loca" y "Lo busqué" resultó funada en redes sociales por haber invitado a los jóvenes cantantes a su show, también salió a defenderlos arriba del escenario. Pues algo que se está comentando con mucha fuerza es que desde que notó el rechazo del público, la famosa de 54 años intentó calmar los ánimos para hacer de la noche algo agradable.

Después del show así presumió el dueto en redes. (Foto: IG @anabarbaramusic)

Abuchean a "Yahritza y su esencia" tras ser invitados al concierto de Ana Bárbara

En los videos que circulan en redes sociales se ve a Ana Bárbara con un espectacular look rojo arriba del escenario e invitando a los cantantes de "Frágil" a subir al escenario para cantar juntos; fue entonces cuando los abucheos se hicieron presentes entre el público, quien reaccionó con gritos como "¡fuera, fuera!". Pese a este incómodo momento, la cantante no tardó en interrumpir la desagradable reacción para pedir respeto a los jóvenes talentos.

"Con todo el amor porque todos aquí, esta comunidad, llena de amor. Fuerte el aplauso, el talento es el talento. Así como yo tuve la oportunidad de que hace muchos años, tengo aquí mis testigos (...) ¿Me dejan hablar? Mis compañeros Joan Sebastian, Juan Gabriel, mis grandes maestros siempre abrieron su corazón para mi talento y yo quiero que esta noche abran el suyo", dijo.

Luego de salir a la defensa y pedir respeto para "Yahritza y su esencia", el concierto continuó con una interpretación mágica y llena de talento; sin embargo, en redes sociales los comentarios en contra de Ana Bárbara no han sido los mejores, pues algunos de sus fans presentes en el show, aseguraron que esto arruinó el espectáculo.

"Se pasó Ana Bárbara, la gente fue a su concierto y nada más", "qué hizo", "no es acerca del talento, es del respeto", "me gustó la canción", "la verdad yo estuve en el concierto y después que salieron ellos todo se fue para abajo, yo en lo personal ya no disfruté el concierto" y "qué bonito gesto de Ana Bárbara de apoyar a Yahritza", son algunos de los comentarios que se leen en la red.