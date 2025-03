Abogado de Maribel Guardia afirma que José Julián está en peligro con su mamá, Imelda Garza

El pleito legal que comenzó Maribel Guardia contra Imelda Garza por la custodia de su nieto, José Julián, está lejos de terminar y el pasado fin de semana dio un giro a favor de la madre del menor ya que pudieron reencontrarse luego de un mes en el que permaneció con su famosa abuela. Ahora, es el abogado de la actriz quien afirmó que el pequeño estaría en "peligro" con su mamá debido a los supuestos problemas de adicciones que tiene.

"¡Hoy ganó el amor! ¡Hoy ganó la justicia!", es así como Imelda Garza Tuñón celebraba en redes sociales haberse reencontrado con su hijo luego de un mes distanciados. Esto generó una ola de especulaciones sobre el mediático conflicto legal y ante esto fue el representante legal de la vedette, Alejandro Jiménez, quien aclaró que sí existe una orden de restricción en contra de su cliente aunque resulta "improcedente".

En entrevista para "Despierta América" retomada por el programa "De primera mano", Alejandro Jiménez calificó como "delicado" y "complejo" el pleito legal que enfrenta Maribel Guardia puntualizando en que la vedette busca la seguridad del menor. El abogado señaló que el menor estaría en riesgo bajo la custodia de su mamá, Imelda Garza, a quien la actriz ha señalado de tener problemas por un supuesto consumo de sustancias.

‘El niño está en PELIGRO’ ¡Abogado de #MaribelGuardia confirma que SÍ hay orden de restricción y no puede ver a su nieto! #DePrimeraMano uD83DuDC4C: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/Jv79d7VHEe

“Lo que sí quiero aclarar es que la señora Maribel no quiere arrebatarle el niño a su familia, a su mamá, quiere protegerlo de ella. Hay cuestiones que no puedo ventilar, pero ella quiere velar por la seguridad del niño, nada más (…) El niño en manos de la señora está en peligro, la evidencia es muy clara y se demostrará que el niño debe estar en un lugar seguro. Maribel tiene mucho derecho, el derecho supremo es de la mamá, indiscutiblemente, pero cuando se comporta como una mamá, y no es el caso”, dijo el abogado de la actriz.