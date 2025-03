Majo Aguilar explica por qué se presentó en el concierto de Alicia Villarreal pese a que ya tenía un show programado

El pasado viernes 28 de marzo, la famosa cantante mexicana Majo Aguilar tenía programado un evento en Atlatlahucan, Morelos, sin embargo, a través de sus historias de su cuenta oficial de Instagram compartió un video en donde dio a conocer de último momento que le sería imposible presentarse debido a que no se había montado el escenario.

"Mi gente hermosa de Atlatlahucan, Morelos, les quería compartir con tristeza que no voy a poder presentarme el día de hoy con ustedes. Llegamos y no estaba montado el escenario, entonces no había manera de que yo me presentara. Yo sé que esta situación se puede resolver y que eventualmente estaré con ustedes. Me hubiera encantado, de verdad, estar ahí con ustedes", compartió.

Minutos después, la intérprete publicó otro clip en donde anunció que ante la imposibilidad de llevar a cabo su show en Morelos, había tomado la decisión de aceptar una invitación especial que le habían hecho desde hace tiempo, por lo que finalmente tuvo una aparición sorpresa en el concierto de Alicia Villarreal en el Auditorio Nacional.

Sin embargo, la explicación de Majo Aguilar habría sido desmentida por la usuaria de Instagram "Chamonic3", quien compartió un video en donde supuestamente se puede observar que el escenario en donde se iba a presentar la cantante en Atlatlahucan si había sido instalado, siendo acusada de dejar plantados a sus fanáticos por ir a cantar con Alicia Villareal.

“Dice que no había escenario montado y como ven si estaba montado y listo, me comentan que ella no quiso hacer soundcheck, su presentación era a las 11 pm y ella decidió no llegar. Yo me comuniqué con personas de Alicia Villareal y me dicen que la invitación se le hizo apenas ayer por la tarde y aceptó sin problema.Obviamente eligió donde más le conviniera aunque quedó mal con la gente de Atlatlahucan", escribió Chamonic3.