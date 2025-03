Lety Calderón confiesa que les enseñó a sus hijos a tomar para que no lo hagan “a escondidas”

En una reciente entrevista con un grupo de reporteros, la actriz mexicana Carmen Leticia Calderón León -mejor conocida como Lety Calderón- habló de cómo vive su maternidad e hizo una confesión: les enseñó a tomar a sus hijos, Luciano Collado y Carlo Collado, quienes son fruto de la relación que tuvo con el abogado Juan Collado.

Para la protagonista de las telenovelas “Esmeralda” (1997) y “Laberintos de pasión” (1999), se trató de una decisión fácil de tomar porque para ella todo se resume en orientar a sus hijos, a fin de prepararlos para el mundo y los incontables riesgos que pueden enfrentar.

“También una vez les dije, cuando ya cumplieron 18 años de edad, obviamente van a tomar, pero no quiero que tomen porquerías ni babosadas ni pastillas ni que el amigo (te dijo o te dio)”, les dijo Lety Calderón a los periodistas al compartir cómo es la relación con sus hijos. “Si me van a criticar, qué pena me da su caso, yo me senté y (les) dije ‘este es el tequila, este es el vino y este es esto’”.

La actriz mexicana, de 56 años, aseguró que Luciano Collado, de 21 años, y Carlo Collado, de 20 años, “saben tomar” y cuando salen de paseo o a cenar pueden pedir la bebida alcohólica que deseen sin ningún problema, ya que es un tema que han platicado. Además, la villana de la telenovela “En nombre del amor” (2008) expuso que logró su cometido al enseñarles a sus hijos a tomar: “No se esconden” de ella.

Lety Calderón tiene dos hijos, Luciano Collado y Carlo Collado. Foto: Instagram Lety Calderón.

“A veces, lo que pasa, es que los papás te prohíben”, les dijo Lety Calderón a los reportes, a quienes les hizo un planteamiento: “Entonces, qué hacen’ (los hijos)” y tanto los comunicadores como ella respondieron de la siguiente manera: “Lo hacen a escondidas”.

Lety Calderón, elogiada en redes sociales por cómo educa a sus hijos

Lejos de ser criticada, Lety Calderón recibe palabras positivas en redes sociales, ya que usuarios incluso la elogian por cómo educa a Luciano Collado y Carlo Collado. El video de la breve entrevista de la actriz con reporteros está disponible en redes sociales, como en la cuenta de TikTok de Ernesto Buitron News (@ernestobuitronnews), y algunos comentarios favorables son los siguientes: