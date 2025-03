Aseguran que Felicia Garza retomaría su identidad como Felipe Gil: "no me digas más Felicia"

En las últimas horas el nombre de la cantante, Felicia Garza, apareció en las principales tendencias de búsqueda después de que el periodista Max Lumbia confirmara que el personaje había "muerto". Al parecer entrevistó a Felipe Gil, quien hace unos años asumió la personalidad de Felicia Garza.

En 2014, tras un proceso de transformación, Felipe Gil se presentó en la industria como Felicia Garza. A poco más de 10 años de su decisión, el cantante generó controversia al decir que ya no utilizaría el nombre de Felicia Garza pues retomó su identidad como Felipe Gil.

Hace unos días el periodista Max Lumbia dijo que se comunicó con Felicia Garza, sin embargo, se llevó una gran sorpresa después de que Felipe Gil le informara que Felicia Garza "simbólicamente ha fallecido". Al parecer el cantante tomó la decisión de retirarse de la industria del entretenimiento.

Ante su incertidumbre el periodista le preguntó al artista si Felicia Garza se alejaba de la industria a lo que le respondió que no le dijera más Felicia pues actualmente era Felipe Gil.

“Quiero comunicarles que Felicia Garza simbólicamente ha fallecido. La llamo y me dice: ‘yo me retiro del mundo artístico, no pienso salir más, le dije: '¿pero cómo Felicia?’, y me dijo: ‘no me digas más Felicia, soy Felipe'", contó.