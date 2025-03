Actor de "Vecinos" estuvo muerto por 20 minutos y revivió, tiempo después falleció de manera inesperada

El mundo del entretenimiento mexicano ha sido testigo de grandes figuras que han dejado huella en la audiencia, y uno de esos nombres es el de Polo Ortín. Reconocido por su trabajo en cine, teatro, televisión y doblaje, el actor construyó una carrera sólida y llena de momentos memorables. Su personaje de "Don Roque" en la serie Vecinos lo catapultó a una generación más joven, pero su trayectoria iba mucho más allá de esa producción.

Con más de 75 años de carrera, Ortín trabajó en telenovelas, doblajes icónicos y participaciones en cine. Sin embargo, más allá de su carrera profesional, su historia personal también estuvo marcada por eventos impactantes, como el episodio en el que literalmente "murió" por varios minutos antes de regresar a la vida.

Años antes de su fallecimiento, Polo Ortín vivió un episodio que parecía sacado de una película. Durante una entrevista en 2014, el actor reveló que, tras sufrir un infarto, su corazón dejó de latir durante aproximadamente 20 minutos.

"Fue un 31 de diciembre, cuando menos doctores hay en los hospitales. Tuve un infarto y clínicamente estuve muerto. No recibí oxígeno por varios minutos, y los médicos le preguntaron a mi familia si querían que me reanimaran o me dejaran partir", relató el actor en su momento al periodista Gustavo Adolfo Infante