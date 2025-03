René Franco defiende a Gala Montes por la entrevista de su mamá con Adrián Marcelo

Aunque hace algunos meses René Franco se mostró a favor de Adrián Marcelo en medio de la polémica por su comportamiento en "La Casa de los Famosos México", esta vez apoyó a Gala Montes luego de la entrevista que ofreció su mamá, Crista, en la que revela supuestas agresiones físicas de sus hijas. Aunque la actriz no ha dado declaraciones al respecto, el video ha generado un intenso debate en redes sociales.

En sus explosiva declaraciones, Crista Montes descartó, al borde del llanto, una reconciliación con sus hijas y habló sobre el episodio que marcó un quiebre en su relación. Se trata del momento de la supuesta agresión física que sufrió por parte de Gala y Beba Montes mientras aún vivían juntas. Algo que retomó René Franco, así como los comentarios sobre el trabajo como mánager que ejerció Crista Montes desde que sus hijas eran muy pequeñas.

René Franco fue parte de la polémica que rodeó a Adrián Marcelo durante su participación en "La Casa de los Famosos México" debido a la postura que mostró a favor del influencer; sin embargo, en esta ocasión su opinión dio un giro al defender a Gala Montes asegurando que su mamá se habría "autoacusado" de haber "explotado laboralmente" a sus hijas señalando que dejó de trabajar debido a la carrera que ellas estaban formando.

"Hay una gran ignorancia en las declaraciones en las declaraciones de la señora Montes y hay un tema de confrontarse con, ya no con una hija, sino con las dos con base en un razonamiento que a ella le parece lógico, que es: 'Pues mis hijas chambean, pues yo ya no chambeaba' Se está autoacusando en ese momento de haber explotado la capacidad laboral de sus propias hijas, pero unas niñas chiquititas", dijo Franco a través del programa "La Taquilla".

La madre de Gala y Beba Montes, como también se conoce a la hermana de la actriz, aseguró en la entrevista con Adrián Marcelo que habría sido agredida físicamente por sus hijas cuando vivían juntas. Indico que, contrario a lo que ella esperaba, Beba no habría pedido ayuda ante lo que ocurría con la actriz y la sujetó para continuar con la agresión.

“Yo estaba comiendo un plato de cereal, y Gala se enojó porque no había un ‘buffet’ como ella quería. Cuando me pidió comida, le dije que comiera cereal como yo; ante eso, ella se paró enfrente de mí de manera desafiante y aventó mi plato de cereal (...) Le di una cachetada, pero ella me la regresó. De hecho, fue por su hermana y entre las dos me golpearon. Beba me agarró mientras Gala me golpeaba", dijo Crista Montes.