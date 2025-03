"Cositas" recuerda su trayectoria y comparte sus nuevos proyectos en redes sociales en exclusiva para Tal Cual

Alma Gómez Fuentes, mejor conocida como "Cositas", es uno de los personajes más entrañables de la televisión infantil en México. Surgida en la década de los años 80, Cositas marcó la infancia de miles de niños y niñas que crecieron aprendiendo manualidades, creatividad y valores frente a la pantalla chica. Con su característico gorrito, trenzas y dulzura, enseñaba a transformar materiales simples como papel, tijeras y pegamento en creaciones llenas de color y alegría.

Egresada de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, Alma Gómez encontró la manera de unir su pasión por la enseñanza con el mundo de la televisión, convirtiéndose en un ícono que, a casi 40 años de su creación, sigue siendo recordada con cariño por generaciones enteras.

"Cositas" no solo enseñaba a recortar y pegar, sino que también transmitía valores como la paciencia, el respeto y el amor por crear con las manos, en una época donde no existía el internet ni las redes sociales, y los programas infantiles eran parte fundamental del entretenimiento familiar.

En una entrevista reciente para Heraldo Media Group, durante el programa "Tal Cual" con Alarcón y Antonio Anistro, Cositas habló con nostalgia y emoción sobre su trayectoria, sus primeras experiencias en televisión y sus nuevos proyectos en redes sociales. Recordó que su primera vez en un foro fue un gran reto, ya que enfrentarse a las cámaras y las luces le provocaba nervios y hasta temblores. Sin embargo, siempre tuvo claro que su objetivo era dirigirse a los niños con cariño y honestidad, lo que la ayudó a superar el miedo escénico y conectar con su audiencia.

La pandemia fue un momento clave para "Cositas"

"Yo creo que la clave para perdurar tantos años es la honestidad. Siempre hice lo que amaba, me dirigí a los niños de corazón y creo que eso se nota. Nunca actué, siempre fui yo", compartió Cositas durante la charla. También recordó con humor cómo la famosa frase "vas a necesitar tus tijeras de punta redonda" se volvió un sello de su personaje, al punto de pensar en lanzar su propia línea de tijeras infantiles.

La pandemia fue un momento clave que la impulsó a reinventarse. Pensando en los niños y las mamás que estaban en casa buscando actividades, Cositas decidió incursionar en redes sociales.

Su hija la animó a abrir un canal de YouTube y fue así como, junto a su esposo, se convirtieron en productores de pequeñas cápsulas donde sigue compartiendo manualidades, ahora con las nuevas generaciones. Además, mantiene activa su presencia en Facebook e Instagram, donde recibe mensajes de sus "niños" que hoy ya son adultos y la recuerdan con gran cariño.

Un ejemplo de cómo un personaje puede convertirse en parte de la vida de millones de personas

"Es increíble cuando se me acercan y me dicen ‘yo aprendí a recortar contigo, Cositas’. Me llena el corazón saber que dejé huella en tantas personas y que hoy, incluso siendo adultos, siguen recordando esas tardes haciendo manualidades frente al televisor", comentó con orgullo.

Hoy, Cositas sigue vigente y demuestra que los buenos recuerdos, las enseñanzas sinceras y el amor por lo que se hace pueden trascender el tiempo y las generaciones. Su historia es un ejemplo de cómo un personaje puede convertirse en parte de la vida de millones de personas y reinventarse para seguir acompañando a nuevas audiencias.

