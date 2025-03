Yanet García aparece sin maquillaje y responde críticas por el aspecto de su rostro: "no estoy así como me pusieron" | VIDEO

Yanet García volvió a dejar de qué hablar en redes sociales. En esta ocasión, la recién debutante en el cine mexicano aprovechó su cuenta de TikTok para abordar un tema donde se le criticó por haber aparecido con unas marcas en la cara. La creadora de contenido se mostró molesta por como se manipuló el video para dañar su imagen, por lo que decidió aparecer sin maquillaje ante la cámara para desmentir todo lo que se circulaba en internet.

La influencer compartió un clip donde muestra su sentir por lo que está circulando en redes sociales. García dejó claro que no se le hace justo que la editen y la pongan así, ya que no se le hace justo que alteren un video sólo con la intensión de dañar su imagen. La nacida en Monterrey dejó claro que todo lo que está ocurriendo es por parte de la prensa amarillista que busca dañar su imagen porque no ha querido hablar sobre la boda de su expareja, Lewis Howes.

"Esta soy yo, sin maquillaje, sin filtros y quiero que lo vean. No soy perfecta, pero no estoy así como me pusieron (haciendo referencia a un video que circula en redes sociales)... Solamente les quiero decir que esta soy yo sin maquillaje. Real, como siempre me he mostrado con ustedes", comenzó el video Yanet García.

Después de mostrarse al natural y dejar claro que no es perfecta, la creadora de contenido dejó claro que no se le hace justo que editen videos para su beneficio. La regia de 34 años expresó que los motivos por los que se está buscando dañar su imagen tiene que ver con que no ha querido hablar de la boda de Martha y Lewis, su expareja.

"No me parece justo que alteren un video para dañar mi imagen porque no está padre. Hoy en día se pueden utilizar muchas aplicaciones para modificar los videos y afectar a las personas. Sólo quería dar este mensaje con todo el cariño y con todo el amor... que no se dejen llevar muchas veces por la prensa amarillista porque eso es lo que están buscando", continuó con su declaración la influencer.

Yanet expresó que la ida de la prensa amarillista es crear controversia en redes para poder generar notas, hablar de temas que pasaron hace muchos años. En su caso, dejó claro que le siguen preguntando por una relación que terminó hace como cinco años, la relación con Howes. Yanet dejó claro que no habla del tema porque ya no le interesa. García asegura que quieren relacionar la imagen "devastada" que se le ve en la alfombra roja con el tema de la boda de Martha Higareda.

"La prensa amarillista busca hablar de temas que pasaron hace muchísimos años, a mi me siguen preguntando de una relación que terminó hace cinco años y como no he hablado del tema porque ya no me interesa quieren linkear ahora con 'la imagen devastada que se me ve en la red carpet por ese tema diciendo está devastada por ese tema que sucedió'...ha pasado muchísimo tiempo, no tengo nada que decir al respecto", dijo García.