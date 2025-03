Muere Paulito FG, a los 63 años, el salsero cubano sufrió trágico accidente de auto contra un autobús

La Habana, Cuba, está de luto ante el sensible fallecimiento de Paulo Fernández Gallo, mejor conocido como Paulito FG, quien tuvo grandes éxitos como "Confío en ti", "Esa amiga" o "Pasta con tostones". El cantante murió a los 63 años este sábado 1 de marzo en su país natal, luego de sufrir un trágico accidente de auto en el que la unidad en la que viajaba chocó contra un autobús.

El fallecimiento del músico causó tanto revuelo que incluso el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel lo despidió en X con un mensaje reconociendo sus talentos y trayectoria como uno de los salseros cubanos más importantes de los últimos años. Para acompañar una foto del famoso, el político escribió:

"Doloroso adiós al querido Paulito FG. Nuestras sentidas condolencias a familiares, amigos y al pueblo de #Cuba, que lo privilegió, junto a otros grandes artistas, como uno de sus favoritos. Sus creaciones e interpretaciones son parte insoslayable del patrimonio musical cubano".

Sin embargo, el mandatario cubano no fue quien confirmó la muerte de Paulito FG, sino que su fallecimiento fue revelado por Alexander Abreu, de la Havana D Primera, quien con profunda pena dio detalles de lo sucedido. Asimismo, el cantante se dijo muy afectado por la muerte de su gran amigo, quien lo encaminó al mundo de la música.

Así le dio el último adiós. (Foto: X @DiazCanelB)

"Acaba de fallecer Paulo FG. La vida no me va alcanzar para agradecerte. Fuiste y serás el motor impulsor de todo lo q he hecho en mi vida. Ve con Dios y descansa en paz. Eres el mejor de todos. Este golpe me va a dejar secuelas. Te quiero mucho asere.

Luz", le dijo desde un posteo de Instagram.

¿De qué murió Paulo Fernández Gallo?

Medios cubanos han precisado que Paulito FG falleció en la avenida del Malecón, exactamente en la intersección de la Calle de la 3ra. Aunque la investigación sigue realizándose, hasta ahora se sabe que el auto en el que viajaba Paulo chocó contra un autobús de la famosa firma Transtur. ante las heridas de gravedad, el cantante fue trasladado al Hospital Calixto García, pero horas más tardes perdió la vida.

Así se confirmó su muerte. (Foto: IG @alexander_de_primera)

¿Quién era Paulito FG?

Paulo Fernández Gallo, mejor conocido por su nombre artístico de Paulito FG, era un cantante cubano. El músico nació el 11 de enero de 1962 en La Habana, Cuba, y según los reportes sobre su vida privada, desde niño estuvo sumamente influenciado por la música y la poesía hasta que poco a poco se abrió paso en el género de la salsa con distintas agrupaciones, algunas de ellas formadas por él mismo. Fue en 1993, cuando lanzó su primer disco titulado "Tú no me calculas" y con el que acaparó el éxito con el que hoy es recordado.