Lolita Cortés recuerda la última vez que convivió con Daniel Bisogno en televisión: "me daba miedo estar con él"

Daniel Bisogno perdió la vida a los 51 años después de una larga lucha con diferentes problemas de salud. Ahora, después de algunos días de su partida, el mundo del espectáculo sigue recordando a uno de los periodistas de la farándula mexicana más reconocidos e icónicos en los últimos años. En esta ocasión fue el turno de Lolita Cortes, quien no dudó en recordar como fue la última vez que convivieron y de paso mandarle un mensaje a toda su familia.

La conocida como 'Jueza de Hierro' atendió a los medios de comunicación donde habló sobre la trágica partida del también actor de teatro, donde logró conocer y convivir con muchos de los grandes protagonistas y diversas personalidades de este arte. Una de las famosas con la que logró entablar una relación fue con Lolita Cortés, con quien también tuvo algunas participaciones en televisión. Ahora recordó la última vez que lo vio en un foro de tv, donde aseguró que "le daba miedo estar con él".

"Yo la última vez que lo vi fue en 'Password' y recuerdo que le dije que me daba miedo estar con él. Es que era un hombre tan creativo que te podía sacar de lugar en cualquier momento, me reí muchísimo, cómo nos reímos y cómo lo disfruté. Nos dolió mucho, fueron días difíciles, lo queríamos mucho", expresó Lolita.

Así van las votaciones de La Casa de los Famosos All Stars HOY, 2 de marzo, ¿quién será el segundo eliminado?

Lolita recordó que la última vez que estuvo con Bisogno en un foro fue en 'Password' (IG: aztecauno)

Lolita Cortés le manda un mensaje a la familia Bisogno

La actriz aprovechó que se sacó el tema del deceso de Daniel para mandarle un mensaje a toda su familia. Cortés tenía claro que no quería desearles pronta resignación como lo hace la mayoría de las personas. Ella quiso ser franca y reconoció que su partida dolerá mucho, por lo que si es necesario busquen ayuda profesional para poder afrontar el dolor de ya no tenerlo en el plano terrenal con ellos.

“No quiero decirles ‘ay que les vaya bien y mucha fuerza’, se pone peor, lo siento, se va a poner peor porque lo extrañas cada vez más y más, así que fortaleza para sus corazones y su mente, y busquen ayuda si lo necesitan”, dijo Cortés.

La 'Jueza de Hierro' no quiso despedir el tema sin dejar claro que los familiares de Daniel van a necesitar de mucha fuerza para sobreponerse a la muerte del actor, pero también que no se detengan a solicitar ayuda a seres queridos o profesionales de la salud mental en caso de ser necesario. La partida de un ser querido puede ser un tema que no se pueda superar nunca. Lo mejor es aprender a llevar su ausencia.