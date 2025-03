Karely Ruiz pide detener el hate por su cuerpo a un mes del nacimiento de su hija: "estoy disfrutando mi maternidad"

Karely Ruiz es una de las creadoras de contenido más queridas y polémicas del Internet, esto por su trabajo como modelo, pero también por siempre salir a defenderse sobre lo que se comenta sobre ella, especialmente a un mes del nacimiento de su hija Maddison y que le dejó una ola de hate en redes sociales. Desde su embarazo, la influencer ha recibido todo tipo de comentarios, aunque desde que su bebida nació, los comentarios negativos sobre su cuerpo no han cesado y ahora alzó la voz en contra de ellos.

Hace unas horas, la modelo regiomontana apareció con un nuevo video de TikTok en el que con un semblante visiblemente molesto pidió que se detenga el hate hacia su cuerpo, esto a tan sólo un mes de haberse convertido en madre, pues aseguró que los cambios tras un embarazo son completamente normales, además que ella misma ya está tomando todas las medidas para recuperar su figura perfecta. Por si fuera poco, también externó su molestia contra los detractores, pues afirma que está "disfrutando" cada momento de su maternidad.

En su video Karely Ruiz comenzó cuestionando por qué en pleno 2025 se sigue hablando sobre los cuerpos ajenos y para continuar, detalló que desde una cuenta de supuesta motivación psicológica ha recibido mensajes como que "tiene un cuerpo en forma de 8"; sobre ello, aclaró: "Me gusta mi cuerpo postparto de un mes", mencionó. Durante esta primera parte del video, la regiomontana afirmó que no es que le importa que hablen sobre ella y su cuerpo, pero que esto tiene que parar ya que ella no se mete con nadie.

"No soportan que me veo bien", dijo antes de ir recordando a uno de los comentarios que ha recibido desde que tomó la decisión de convertirse en madre; sobre ello, recordó que en un inicio los comentarios hablaban sobre su pancita de embarazo y ahora el hate es por cómo luce tras haber dado a luz. Es por todo lo anterior que se pronunció contra el odio en redes sociales, además de recordar que tras 9 meses de embarazo, es imposible que en menos de un mes recupere su figura perfecta.

"Obviamente voy a tener pancita, tengo un mes. O sea, tuve a Maddison 9 meses aquí, se me hizo un panzononon, obviamente no voy a estar como antes", reiteró antes de agregar, "di vida a una vida, a mi bebé y no me importa lo que digan de mí", contó.

Karely Ruiz pide dejar de criticar cuerpos ajenos tras ser mamá

En un video de TikTok que rápidamente se hizo viral en redes sociales, Karely Ruiz detalló que durante y después de su embarazo, se ha cuidado mucho con alimentación y tratamientos muy costosos de masajes y más para cuidar su figura, por lo que nadie tiene derecho de criticarla y menos a tan sólo un mes de haber dado a luz. Ante ello, no dudó en pedir que si tanto les molesta verla en Internet, mejor la bloqueen para no interactuar con su contenido.

"Ya no hay que criticar cuerpos ajenos. Esta soy yo, operada, sí tengo dos lipos, tengo un aumento de busto, tengo la nariz. Estoy hecha toda y aún así me veo bien. Cuál es el afán de criticar mi cuerpo postparto", dijo.

En su clip también dejó en claro que pronto presentará a su bebé y que la defenderá del bullying. (Foto: IG @karelyruizoficial01)

Karely Ruiz asegura que lleva tiempo preparándose para ser mamá

Durante un video de TikTok, la modelo regiomontana también aprovechó para hacerle saber a sus seguidores y detractores que mientras ellos le tiran odio en la sección de comentarios, ella se encuentra disfrutando de su maternidad. En este clip la famosa de 24 años explicó un poco de cómo ha sido este cambio en su vida al convertirse en madre y agregó que, pese a todo, no está romantizando su proceso, sino que lleva mucho preparándose.

"La verdad la he pasado súper bien este mes, la he pasado muy bien. Se nota, lo transmito. Obviamente ha sido una etapa muy complicada y difícil porque tener un bebé no es nada fácil y no lo romantizo", destacó.

Según lo que dijo en su video, hay quienes le critican su vida llena de lujos y sobre ello, Karely Ruiz agregó que tiene más de dos años preparándose para ser mamá y ante ello no dudó en abrir su propio negocio, en comprarse una cosa y otras comodidades antes de tener un hijo.