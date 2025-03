"Coque" Muñiz se convierte en abuelo y lo presume con tierna foto junto a su nieto

"Coque" Muñiz compartió con alegría la noticia sobre el nuevo integrante de su familia: su nieto. El actor, de 64 años de edad, externó su alegría en redes sociales con una fotografía en la que muestra uno de los primeros encuentros que tuvo con el bebé. Los mensajes no se hicieron esperar y fanáticos felicitaron al también comediante, así como algunas celebridades que aplaudieron el gran cariño familiar.

El comediante dio la noticia sobre el embarazo de su hija, Marisol, en agosto de 2024 señalando que le habría pedido guardar el secreto, pero su felicidad pudo más y tuvo que revelarlo ante los medios. “Mi hija me dijo que no comentara nada, pero soy figura pública y no podía guardarme tal acontecimiento”, dijo a TVNotas.

"Coque" Muñiz comparte foto junto a su nieto

Fue a través de su cuenta de Instagram que Jorge Alberto Muniz, conocido como "Coque", dio a conocer la feliz noticia. De acuerdo con una de las imágenes compartidas el bebé lleva por nombre José Manuel y nació el sábado 1 de marzo generando gran felicidad el comediante al convertirse por primera vez en abuelo.

"Quiero compartirles uno de los momentos más felices que he tenido en mi vida y darle gracias a Dios por tantas bendiciones. Oficialmente ¡ya soy abuelo! Gracias, Marisol y Manuel, por este precioso nieto", escribió el actor en sus redes sociales.

¿Quién es la hija de "Coque" Muñiz?

En diciembre de 2022, Marisol, hija de “Coque” Muñiz, se casó con Manuel luego de seis años de noviazgo. La unión ocurrió en una iglesia de la ciudad de México y asistieron destacadas figuras el medio artístico en el país como Carla Estrada, Jorge “El Burro” Van Rankin, Juan Carlos Nava “El Borrego”.