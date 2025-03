Raquel Bigorra confiesa si vendió información sobre la vida personal de Daniel Bisogno

La muerte de Daniel Bisogno, ocurrida el 20 de febrero pasado, sigue dando de qué hablar en la industria. A casi un mes de la lamentable noticia su examiga, Raquel Bigorra, concedió una entrevista en la que habló de la supuesta traición que cometió contra el titular de "Ventaneando".

Hace unos años Daniel Bisogno y todo el equipo de "Ventaneando" acusaron a Raquel Bigorra de vender información relevante sobre el divorcio de "El Muñeco". El conductor de televisión se dijo muy lastimado por la traición de la presentadora con quien tenía una gran amistad.

En una reciente entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Raquel Bigorra, fue cuestionada sobre los señalamientos en su contra y el fin de su relación con Daniel Bisogno, el conductor de "Ventaneando" que murió hace un mes a consecuencia de un trasplante de hígado.

Sin guardarse nada la exconductora del matutino "Venga La Alegría" dijo que jamás vendió información sobre el divorcio de Daniel Bisogno. Lamentó que en el programa "Ventaneando" y la revista TVNotas se hayan empeñado en señalarla como la responsable de las acusaciones.

"Jamás en mi vida (vendió información de Daniel Bisogno). Me metieron portada tras portada, yo ya no la veía venir. Me hablaba la gente para decirme que sabían que no era yo", dijo la conductora.