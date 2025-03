Poncho de Nigris, ellos son los cuatro hijos del famoso modelo | FOTOS

El exparticipante de la primera temporada de "La Casa de los Famosos México", Poncho de Nigris, ha dado bastante de qué hablar en las últimas horas. El también modelo ha generado controversia por la fiesta de cumpleaños número 15 de su hija mayor, Ivanna, pues al parecer no estará presente por un compromiso laboral.

En distintas entrevistas el también conductor ha dicho que le propuso a su hija un viaje u otro regalo para celebrar sus 15 años, argumentando que no quiere reunir a su familia con la de su ex, Lucy Garza. Ante esta situación, Lucy Garza subió un comunicando lamentando la información y que Poncho de Nigris no vaya acudir a una fecha tan importante.

Entre toda la controversia los fans del espectáculo se han preguntado cuántos hijos tiene Poncho de Nigris y quiénes son las madres de los menores. En redes sociales los pequeños suelen aparecer junto a sus respectivas mamás. Ambas han estado involucradas en la industria.

¿Quiénes son los hijos de Poncho de Nigris?

A lo largo de su carrera, Poncho de Nigris, uno de los modelos más famosos en el país, ha protagonizado dos intensos romances. El primero de ellos con la modelo, Lucy Garza, y el segundo con su actual pareja sentimental, la conductora de televisión, Marcela Mistral.

En su primera relación formal, Poncho de Nigris salió con la modelo, Lucy Garza. En 2010 el actor debutó como papá con el nacimiento de su hija, Ivanna. El matrimonio llegó a su fin dos años después. La menor vive en Estados Unidos junto a su madre.

Tiempo después, el finalista de "La Casa de los Famosos México" confirmó que estaba saliendo con la reportera de televisión, Marcela Mistral, con quien actualmente sigue en pareja. En 2012 la pareja se casó y al año siguiente le dieron la bienvenida a su primer hijo, Alfonso, a quien de cariño le dicen "Ponchito".

En 2018 el matrimonio le dio la bienvenida a Isabella, su segunda hija. En 2022 Poncho de Nigris se convirtió en papá por cuarta ocasión con la llegada de Antonio. Los hijos del modelo son Ivanna, Alfonso, Isabella y Antonio.