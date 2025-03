Papa de Checo Pérez confirma que está conociendo a Lucía Méndez, tienen planes de viajar a Dubái

El político y empresario Antonio Pérez Garibay, padre del piloto de Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez, habló de la relación que mantiene con la cantante y actriz Lucía Méndez, tras la aparición pública de los famosos durante el partido de fútbol del pasado domingo entre Pumas y Monterrey, en Ciudad Universitaria.

Mientras hablaba de las cualidades de la intérprete de “Corazón de piedra”, Antonio desveló que Méndez está alistando los detalles de su próximo trabajo. “24/7 está viendo nuevos proyectos, qué nuevo hacer. Está preparando algo maravilloso en tres áreas, en el espectáculo, en la música, la verdad que hay cosas”, aseveró.

“Ahora que estuvimos en mi casa, que yo no conocía de ella, y que, pues la verdad, me enseñó todo el tema con Cantinflas, con Vicente Fernández, con José José, con Juan Gabriel, y la verdad, es la última diva de México”, añadió.

Al escuchar que una de las colaboradoras de Maxine Woodside alababa la gran figura y lo bien conservada que se encuentra Lucía Méndez, el empresario recalcó:

“Pues cómo no va a tener cuerpazo si se la pasa en el gimnasio, come como pajarito, puras semillas, no le gustan los postres. Fuimos a cenar al Au Pied de Cochon, y es mágica porque le encantan los escargots, igual que a mí”.