Imelda Garza Tuñón recuerda entre lágrimas a Julián Figueroa; asegura que se le manifiesta en sus sueños

Han pasado casi dos años de la repentina muerte de Julián Figueroa a los 27 años de edad a causa de un infarto al miocardio y su viuda, Imelda Garza Tuñón, lo recordó entre lágrimas. La modelo indicó que en medio del proceso legal que enfrenta con su exsuegra, Maribel Guardia, la ausencia del cantante ha significado un duro golpe y es a través de sus sueños que ha logrado verlo recordando los momentos que pasaron juntos.

En enero pasado Maribel Guardia dio a conocer la denuncia que había presentado contra Imelda Garza expresando el temor que sentía por seguridad de su nieto, José Julián, ante el supuesto consumo de sustancias de su madre. Tras varias semanas en las que el menor permaneció bajo el cuidado de la vedette sin contacto con su mamá, pudieron reencontrarse y ahora la joven busca visitar las cenizas de su esposo.

En entrevista para "De primera mano", Imelda Garza habló sobre su esposo, Julián Figueroa, quien falleció el 9 de abril de 2023 en su casa a causa de un infarto al miocardio. La también actriz expresó al borde del llanto lo mucho que le ha afectado la ausencia del cantante ante lo que ocurre en su familia, así como la ola de comentarios negativos y declaraciones en su contra en medio del proceso legal.

“Ahorita que está pasando todo esto sí lo he extrañado mucho, también pienso que me está ayudando bastante y se lo agradezco mucho. Creo que ahorita estaría bastante triste, pero las cosas pasan por algo y creo que todo se va a acomodar (…) Son sueños como todo cotidiano, como que todo está bien, que todo está tranquilo, lo sueño a él, como vivencias normales, felices, yo creo que está tranquilo”, dijo Imelda Garza.

Aunque persisten los constantes cuestionamientos sobre el proceso legal que enfrenta con Maribel Guardia, la actriz insiste en que por indicaciones de sus abogados y autoridades no puede dar detalles sobre el tema. Ante esto, se ha limitado a mencionar que su hijo, José Julián, sí ha preguntado por su abuela que hasta el momento no ha dado declaraciones al respecto.

“Me siento d manos atadas por muchas cosas que no puedo decir, al final del día es mejor, mucho de esto tiene peso fuerte y yo creo que es mejor mantenerlo detrás que estar haciendo daño. Yo lo veo con muchas personas que andan hablando que supuestamente es por el bien de José Julián, a ver, si hablaste mal de su mamá no te va a querer. No me refiero tanto a las partes involucradas, porque a su familia él los ama, pero a las demás personas que dicen que es por la integridad de mi hijo, no es por eso, es por venderse, y se me hace bien bajo”, dijo Tuñón.