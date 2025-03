Esta es la fecha en la que Yolanda Saldívar saldría de prisión si consigue la libertad condicional

Han pasado 30 años de la muerte de Selena Quintanilla y la herida persiste entre los fanáticos, un dolor que afecta a las nuevas generaciones que ahora expresan inconformidad ante la posibilidad de que Yolanda Saldívar pueda salir de prisión. Quien fuera presidenta del club de fans de la cantante tuvo su primera audiencia para obtener libertad condicional, en ésta asumido parte de su culpabilidad en el caso ante las autoridades que ya analizan la petición.

El 31 de marzo de 1995 es una fecha que marcó al medio artístico y los seguidores de la “Reina del tex-mex”, pues fue el día en el que Saldívar citó a Selena en un hotel de de Corpus Christi, Texas, para hablar sobre las acusaciones en su contra por presunta malversación de fondos. Sin embargo, luego de una discusión la también enfermera le disparó a la artista por la espalda.

Aunque Yolanda Saldívar fue condenada a cadena perpetua tiene la posibilidad de solicitar libertad condicional al cumplir 30 años de prisión. Ante esto, en diciembre del año pasado reunió los documentos necesarios y presentó la petición de manera formal, a más de tres meses de esto se realizó su primera audiencia y ahora es la Junta de Indultos y libertad Condicional en Texas la que analiza su caso.

De acuerdo con lo señalado en “La mesa caliente”, podrían pasar hasta seis meses para conocer el resultado de las autoridades por lo que, de obtener la libertad condicional, Yolanda Saldívar saldría de prisión en septiembre de este mismo año. Aunque, indicaron las conductoras del ya mencionado programa, también se tomarán en cuenta factores como su conducta en prisión, el impacto del crimen en la comunidad y su disposición para reintegrarse a la sociedad, así como la opinión de los familiares de la víctima.

Aunque en sus primeras declaraciones Yolanda Saldívar admitió haberle disparado a la intérprete de “Como la flor”, más tarde sostuvo su inocencia argumentando que se habría tratado de un accidente y puntualizó en que no se dio cuenta del momento en el que se disparó el arma. Ahora, en su primer audiencia, quien fuera una de las grandes amigas de la cantante habría asumido parte de su culpabilidad, contradiciendo sus declaraciones anteriores.

“No supe cuándo se disparó mi arma. No supe que le había dado porque pensé que simplemente había huido (…) Me asustó, la asustó. Todo lo que puedo decir es que nunca, nunca hubo intención de hacerle daño”, dijo Saldívar en una entrevista para la docuserie “Selena & Yolanda: The Secrets Between Them”