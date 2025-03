Alessandra Rosaldo aclara si fueron vetados del bautizo de Tessa, hija de José Eduardo Derbez

Luego de que José Eduardo Derbez diera a conocer la llegada de su primogénita, Tessa, resurgió la polémica por la eterna rivalidad que existe entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo debido a la posibilidad de una convivencia entre ellos por su nieta. Aunque negaron un conflicto, la ausencia de la famosa familia en importantes eventos no da tregua a los rumores y esto incrementó con la reciente celebración del bautizo de la pequeña por lo que Alessandra Rosaldo no dudó en aclararlo.

Aunque la familia ha tomado con humor los rumores que surgen relacionados por supuestos conflictos entre ellos derivados de la rivalidad entre Eugenio Derbez y la llamada "Queen de las telenovelas", las especulaciones al respecto se hacen más fuertes ante la distancia que han tomado en fiestas dedicadas a la pequeña Tessa. Como la más reciente por el bautizo, en la que una vez más brillaron por su ausencia, algo de lo que hizo mofa Victoria Ruffo en un encuentro con los medios.

Alessandra Rosaldo aclara polémica por su ausencia en el bautizo de Tessa

La vocalista de "Sentidos Opuestos" fue cuestionada sobre la posibilidad de un distanciamiento con José Eduardo Derbez, motivo por el que no habrían sido invitados al bautizo de su hija. La cantante dejó claro que entre ellos no existe ningún conflicto y, aunque sí fueron invitados, no pudieron asistir a la celebración debido a sus compromisos de trabajo que no pudieron posponer; sin embargo, tras la fiesta el conductor viajó junto a su hija y pareja, Paola Dalay, para convivir con ellos unos días en Los Ángeles, donde residen.

"Estamos encantados con Tessa, ya nos fueron visitar a Los Ángeles (...) El 15 de febrero, día del Bautizo, tuvimos un concierto en La Paz y yo no podía estar, José Eduardo lo sabía desde un principio, le dije: 'Sabes que sería la primera en estar ahí, pero no puedo estar en los dos lugares al mismo tiempo...', Vadhir y Aislinn también tenían ya un viaje programado, Eugenio y Aitana, estaba en la escuela, total, se complicaba muchísimo, pero José Eduardo sabe que nada es personal y la relación está intacta como siempre, somos muy abiertos en decirnos las cosas como son, aquí nadie se ofende", dijo la cantante en un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz en su canal de YouTube.

José Eduardo Derbez reacciona a la polémica por el bautizo de su hija

José Eduardo Derbez tampoco pudo evitar los cuestionamientos sobre la relación con su familia ante lo ocurrido en el bautizo de su hija, Tessa, y entre bromas lanzó indirectas a su hermano Vadhir que tampoco habría podido asistir por compromisos profesionales. El conductor indicó que su familia sí estaba contemplada entre los invitados, pero no pudieron asistir por diversos motivos, sin embargo, se encontraron días más tarde para convivir.