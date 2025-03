Tunden a Patricia Castillo, influencer conocida como "La Pelonshita", tras criticar proyecto de Un Tal Fredo

Patricia Castillo es conocida por criticar a Christian Nodal, Ángela Aguilar y a muchos otros famosos, pero fue hasta ahora, que conoció al verdadero "hate" de las redes sociales. La influencer conocida como "La Pelonshita" subió un video hace algunos días donde se burlaba de todas las personas que se estaban inscribiendo a la "escuelita" de Tal Fredo, donde la idea es aprender a convertirse en influencers.

En el video original, la creadora de contenido los llamó "pende..." por meterse a un proyecto de ese tipo. Este comentario, además de la parodia de la gente que le está saliendo en sus redes sociales que dicen ser parte de la escuela de Tal Fredo. Gracias a este video, los internautas no dudaron en reaccionar y mostrar su enfado por tacharlos de "pen..." y malos para las redes sociales.

La gente de TikTok aseguro a ella le gusta "funar" gente, pero no está dispuesta a que la critiquen o que hablen sobre su contenido. Algunas cuentas aseguran que Patricia borró el video de su cuenta oficial, por lo que compartían el clip para que más personas la siguieran criticando, tal y como ella lo había hecho anteriormente con la gente se inscribió al boot camp de Tal Fredo.

Las redes aseguran que "La Pelonshita" no aguantó ser funada (TT: slvenegas)

La respuesta de "La Pelonshita" a las críticas en redes sociales

Después de ver todos los videos donde muestran su inconformidad por llamarlos "pende..." por meterse a una "escuelita" para ser influencers. Patricia tiene claro que no le afectan los comentarios, ya que ella sabe que sus videos siempre son "funables", pero el gran problema fue que no hizo alguna parodia contra los de siempre, sino que en esta ocasión se fue contra la gente que se metió al boot camp de Tal Fredo, es decir, la gente no podía burlarse o criticar a los famosos.

"¿Qué onda preciosas? Oigan como son dobles morales, preciosas. Si ya saben que a mí me ma%& el pedo. Ustedes ya saben que mi contenido ha sido super funable, pero como esta vez no fue Christian Nodal, esta vez no fue Lupita TikTok, esta vez no fue Lapicito... Esta vez no fue Ángela Aguilar, para que vengas a insultarla en los comentarios... Como ahora te insulté a ti, no te embonó, no te pareció preciosa, te dio coraje. Así se sienten ellos, yo creo. Ahora entiendes.", dijo en el video en el que reacciona las críticas.

Patricia dejó claro que si a la gente no "le gusta el barco" que no se suba. Eso sí, antes de terminar el clip donde reacciona al hate de la gente, decidió ponerle un poco de picante al clip asegurando que dijo pen... y salieron muchas personas en los comentarios de su video.