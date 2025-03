Lupillo Rivera recuerda su relación con Belinda; Laura Bozzo la tacha de "interesada" y se burla de Nodal | VIDEO

Lupillo Rivera abrió su corazón sobre la relación sentimental que tuvo con la cantante Belinda hace algunos años. Fue durante su participación en La Casa de los Famosos All Star cuando se sinceró ante las preguntas insistentes de Laura Bozzo, quien deseaba saber sobre la relación del cantante con la actriz y aunque un poco reservado, contó algunos detalles nunca antes dichos.

Sin duda alguna, la participación de Laura Bozzo ha sido de las más polémicas en el reality show de Telemundo, pero gracias a su astucia como reportera y conductora, ha logrado sacarle algunas verdades y confesiones a varias celebridades de la casa, entre ellos a Lupillo, quien ha sido descrito por otras mujeres del medio como un caballero por siempre respetar a sus parejas, durante y después de estar en una relación con ellas.

Y aunque esta vez sí contó algunos aspectos nunca antes revelados, defendió su noviazgo y a Belinda también ante los comentarios de Laura, quien dijo que la intérprete solo estaba en una relación con él por interés, algo que también se hizo polémico en su momento, pero Lupillo nunca confirmó aquella versión, por el contrario, la desestimó.

Recordemos que Belinda y Lupillo Rivera sostuvieron una relación amorosa en 2019 después de que se conocieron en el reality show de La Voz, programa en el que ambos fueron coaches. Y aunque nunca confirmaron su relación, se les vio juntos en diversas ocasiones y como olvidar que el intérprete se hizo un tatuaje con el rostro de la actriz y cuando terminaron se lo borró. La artista nunca ha hablado abiertamente sobre el tema, mientras que él sí ha dado algunas declaraciones aunque siempre de manera respetuosa.

Y aunque nunca confirmaron su relación, se les vio juntos en diversas ocasiones | Foto: YouTube

WaldyOficialCanal

Lupillo Rivera revela cuánto tiempo duró con Belinda

Durante una charla dentro de La Casa de los Famosos, Laura Bozzo le preguntó a Lupillo Rivera cuánto tiempo había durado la relación que tuvo con Belinda y aunque en un principio no quería responder terminó por confesar que anduvieron por ocho meses aproximadamente pero sin dar más detalles de su romance sobre cómo se enamoraron, pues la conductora también cuestionó eso pero el cantante no quiso decirlo.

Laura también le preguntó si él le había dado anillo de compromiso, a lo que Rivera respondió que no, por lo que Bozzo aseguró que había hecho bien y no como otros, haciendo referencia a Christian Nodal, quien fue la siguiente pareja de Belinda después de Lupillo, pues él sí le entregó una sortija y mucho se habló de que no le había regresado dicha joya después de haber roto su relación y futura boda.

Lupillo Rivera defiende a Belinda después de que Laura Bozzo aseguró que la cantante solo busca el dinero

En cuanto a los señalamientos de Laura Bozzo al asegurar que Belinda solo busca el dinero, el intérprete de regional mexicano aseguró que es una mujer muy hermosa, y que él supo cómo controlar eso. Entre risas, Laura le dijo que seguramente había sido muy bueno en la intimidad, motivo por el cual había logrado conquistarla, al final de la plática dijo que él no podía hablar mal de las mujeres y solo le dio risa al hablar del tatuaje que se borró con el rostro de su expareja.