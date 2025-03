Imelda Garza Tuñón revela que Juliancito sí pregunta por Maribel Guardia y esto le responde: "Pronto la va a ver"

El pequeño Juliancito, hijo del fallecido Julián Figueroa y de Imelda Garza Tuñón, se ha enfrentado a meses difíciles tras pasar casi dos meses sin poder ver a su madre hasta que finalmente el primero de marzo logró recuperarlo por la vía legal; recordemos que durante ese tiempo separados, el menor permaneció bajo los cuidados de su abuela paterna, Maribel Guardia, quien se ha enfrentado a comentarios encontrados tras denunciar a la viuda de su hijo alegando por el bienestar del niño.

El caso se ha convertido en uno de los más mediáticos del espectáculo y este fin de semana Imelda Garza Tuñón reveló cómo se enfrenta su hijo a este momento, pues luego de regresar con ella, el menor no ha podido ver a su abuela. Ante ello, Juliancito sí ha preguntado por Maribel Guardia, así lo hizo saber la actriz de teatro, quien además mencionó cuál es la respuesta que le da a su hijo ante la difícil situación familiar.

Recordemos que cuando el menor estuvo bajo los cuidados de su abuela, la niñera dijo que el menor no preguntaba por su madre; sin embargo, la ex de Joan Sebastian externó que él sí la recordaba todas las noches antes de ir a dormir, primero con una oración a Dios por su bienestar y después con un poster de la actriz. Sobre lo anterior, la expareja de Julián Figueroa dijo en febrero pasado a su tía, Addis Tuñón:

"Si quisiera lo suficiente a mi hijo no le estaría separando de mí, no lo pondría a rezar diciéndole que estoy enferma en las noches. No le pondría un póster para que lo vea, o sea, a ver, un póster no es su mamá y también sé que pregunta por mí: dónde está mi mamá, a qué hora llega mi mamá".