Aleida Núñez rompe en llanto al salir de la iglesia en su boda con Martin Babilotte

Aleida Núñez es una de las actrices más queridas en el mundo del espectáculo, por ello la celebración de su boda este fin de semana acaparó los reflectores. Y es que tras meses de planeación, la también cantante se mostró conmovida por la ceremonia religiosa y no pudo contener el llanto al dar detalles del romántico momento expresando lo enamorada y "bendecida" que se sentía por haber unido su vida a la de Martin Babilotte.

Aunque este sábado 14 de marzo la ceremonia religiosa se realizó a puerta cerrada en la Parroquia de San Agustín en Polanco, Ciudad de México, la pareja no dudó en mostrarse ante la ola de medios para dar sus primeras declaraciones. Además, Núñez expresó su emoción al hacer parte de la celebración a un grupo de reporteros a quienes arrojó el ramo, una tradición que es parte de las bodas en todo el mundo.

La actriz, de 44 años de edad, expresó su emoción por haber llegado al altar y, conmovida, se dijo "bendecida" por haber hecho posible su sueño de casarse por la iglesia. Ante esto, no pudo contener el llanto y, de la mano con Martin Babilotte, se dijo más enamorada que nunca; además, reveló que para su luna de miel habrían elegido una isla y mantenerse alejados del ojo público para celebrar su unión.

“Estoy super emocionada, de verdad es un momento muy especial en mi vida. Estamos rodeados de mucho amor, mucho cariño y contentos, estamos bendecidos por Dios, por tener la oportunidad de celebrarlo así y, pues ya, felizmente casados. Nunca me había casado por la iglesia, así que sí era una ilusión muy grande para nosotros (…) Convencida y enamorada, sí, estamos muy convencidos los dos, que vengan muchas bendiciones para nosotros, nuestras familias”, dijo la actriz.

Ante lo mediático de su vida amorosa en el pasado, Aleida Núñez mantuvo los detalles de su relación con Martin Babilotte fuera de los reflectores por lo que es poco lo que se sabe de la manera en la que se conocieron. Sin embargo, se sabe que se trata de un empresario y comediante francés que, señala en sus redes sociales, está enamorado de la cultura mexicana.

“Yo no podría estar con un hombre que no admire y que no respete como hombre y como profesionista y la verdad es que creo que lo más saludable siempre en una pareja es ir de la mano, tener proyectos pero sí también compartir en todos los sentidos gastos y todo”, dijo la actriz durante un encuentro con los medios.