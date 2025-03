¿Dónde están hoy los emo de 2008? La generación perseguida y violentada tomará las calles de la CDMX

México está muy cerca de vivir su siguiente marcha EMO. Este 15 de marzo de 2025, la sociedad identificada con este género musical y filosofía de vida está llamada a reunirse en el Palacio de Bellas Artes para caminar hasta la Glorieta de los Insurgentes y ponerle el punto final a una historia que se quedó inconclusa por la intolerancia o la violencia que mancharon su historia.

Los EMO old school, pero también todas las nuevas generaciones le van a caer para levantar la voz. Para exigir respeto a su estilo de vida, pero también poner el dedo sobre la llaga en la salud mental y la importancia de visibilizarla, de atenderla. Hoy en día ha dejado de ser un tabú, pero no por eso deja de ser estigmatizada.

Pero lo más importante de un festejo tan grande, es recordar la historia de la comunidad EMO. No ha sido fácil recorrer este mundo con los sentimientos y emociones a flor de piel. Se ha tratado de una constante lucha por sobrevivir a toda clase de violencia, sin ceder a la presión social para cambiar de pensamiento, de ideales o de comunidad.

Los emo de 2008 saldrán a marchar. Crédito: Cuartoscuro

¿Qué es el EMO?

El EMO es un género musical que terminó revolucionando consciencias hasta convertirse más bien en un estilo de vida, en una filosofía y una forma de afrontar la realidad. Todo surgió a mediados de los años 80, cuando las bandas dejaron de sentirse identificadas con el hardcore punk de protesta sociopolítica y económica, por lo que comenzaron a escribir de cómo les hacia sentir el futuro y el desmoronamiento del estado del bienestar.

Aunque al principio no fue tan aceptado, poco a poco más personas comenzaron a escribir de lo mismo, y el público se comenzó a identificar, llegando así a etiquetarse como EMO. Entonces los músicos decidieron que ya era momento de hacer lo mismo en otros géneros, y pasaron del hardcore a experimentar con múltiples géneros. Su misión era ser músicos con más técnica, estudios y virtuosismo, es entonces cuando nace el midwest emo.

"Lo que me conectó fue la honestidad emocional con la que se habla. Nunca han tenido miedo de hablar de lo que duele, no digo que sean los únicos, anteriormente otros géneros lo maquillaban mucho para que fuera socialmente aceptado. El EMO no tiene miedo de explicar lo que tienes dentro, par aalguien como yo, encontrar música que validara mis sentimientos, fue algo muy importante. Alguien por fin decía lo que yo no podía poner en palabras", comentó Bruce Alexander, fotógrafo para El Heraldo de México.

Aquello salió bien y se siguió por la misma línea, llegando a reinventar el género con ritmos traidos del hardcore, el punk, el math rock, el pop punk, el punk rock, el posthardcore, screamo, entre otros tantos que hoy en día ha comenzado a formarle con el easycore o el metalcore.

La marcha será en la Glorieta de Insurgentes. Crédito: Cuartoscuro

En algún punto esta revolución musical pasó de ser simplemente un grito de desahogo en la comunidad a ser parte de su modus vivendi. La gente empezó a identificar que era importante hablar de salud mental, pero no solo eso, también era importante expresar sus sentimientos y emociones, ir al psicólogo o al psiquiatra sin miedo a ser llamados locos, patéticos, débiles, etcétera. El EMO se convirtió en un espacio seguro para muchas personas que creían estar solas en el mundo, que pensaban no conectar con su entorno.

"Más allá de la estética, el EMO siempre ha sido una forma de procesar el mundo y de conectar con la música o emociones de una manera brutalmente honesta. Con el tiempo entendí que yo conectaba profundamente con la ideología EMO. En temas de salud mental es un género que puede ser más crudo, pero al mismo tiempo trata de ser responsable de cómo habla de ello. La música es honesta gracias a eso. Yo al ser alguien diagnosticado con TLP, depresión y ansiedad, la música me ha servido como un refugio para sentirme valorado, saber que no soy el único que siente que no conecta con el mundo", abundó Bruce Alexander, fotógrafo, para El Heraldo de México

Dónde están los EMO mexicanos

Esa es la filosofía que llegó a México cuando las bandas EMO empezaron a globalizarse. Todavía llegaron algunas de la tercera ola a nuestro país como Jimmy Eat World, The Get Up Kids y un largo etcétera, pero quienes la prendieron fuerte fueron Paramore, My Chemical Romance, Black Veil Brides, Escape The Fate, Alesana y otras tantas que ya cargaban también con una estética. Esta imagen muchas veces venía acompañada de pantalones entubados, flecos largos, colores llamativos y entre otros accesorios.

Este combo en conjunto no fue nada bien recibido por ciertos sectores de la sociedad, que más allá de entender la raíz de su forma de vida, comenzaron a juzgar y a bullear o incluso acosar físicamente a quienes pronto se identificaron con el EMO. Golpes, insultos, abuso y sobre todo burlas cibernéticas, fueron el detonante de diversas injusticias. Lamentablemente no pudieron entender que la vibra no tenía nada que ver con la tristeza o la depresión sinsentido, eta un grito de ayuda desesperado por encontrar nuevas formas de existir. Nada fue actuado, no era una etapa y mucho menos era FAKE.

"Al rededor de los 14 y 15 años, comencé a sentir una revolución de emociones dentro de mi ya que me encontraba atravesando por la adolescencia, una etapa de cambios tanto físicos cómo psicológicos (emocionales) pasé por situaciones de Buillyng, lo que me llevó a sentirme incomprendida, distinta a los de mi generación, no encajaba con otras personas, pero, fue entonces que descubrí música que me hacia sentir mejor, me ayudó a poder expresarme, liberar mis sentimientos lo que era un alivio para mi, a partir de ahí, comenzo mi proceso cómo EMO", cuenta Diana Viso para El Heraldo de México

Algunos decidieron alejarse del género, pero los que resistieron encontraron el punto máximo de la intolerancia durante la Marcha del Orgullo Emo en la Glorieta de los insurgentes, donde su principal objetivo era visibilizar las razones detrás de su movimiento y por qué era importante, pero un sector extremista del punk acudió para cometer un crimen de odio e intentar golpear a la chaviza EMO que se manifestaba pacíficamente.

"Me tocó vivir el auge de todo el movimiento y formaba parte de las burlas y agresiones en la sociedad. Estaba muy mal visto ser una persona considerada triste. Todavía no ponía encima la salud mental y era sinónimo de ser alguien muy patético, por eso me alejé durante algunos años. Fui testigo de la violencia verbal y física, era un tema tan grande en la sociedad que trascendía ", cuenta Bruce Alexander

Todas las personas están llamadas a manifestarse. Crédito: Cuartoscuro

Hoy por hoy, toda la generación EMO de 2008 se encuentra inmersa en la sociedad, en trabajos a veces normales, pero a veces no tanto, pues también crearon sus propios espacios como la creación de contenido en las redes sociales, son virales, son influencers, incluso músicos que ahora tocan emo, pero también son médicos, abogados, periodistas, fotógrafos, amas de casa, deportistas, y un largo etcétera. Pero el espíritu del EMO se mantiene intacto. Encontraron la manera de sobrevivir en la sociedad, de ser funcionales a ella, pero tal vez no hubiera sido posible sin que un puñado de jóvenes se hubiera juntado para expresarse.

"A los 15 años pensaba que mis problemas eran difíciles y lo eran, sin embargo los años pasaron y la vida se tornó más dura, entonces el Emo es como un sitio de confort hoy día, en donde si quiero recordar por ejemplo a mis abuelitos (los visitaba mucho en aquella época, casi vivía con ellos) yo pongo la música que escuchaba cuando estaban vivos y la música me acerca a ellos y así mismo con otras cosas como lugares a los que iba, es como una máquina del tiempo y es agradable porque me ha ayudado a ser resiliente", mencionó Gaby Kim para El Heraldo de México

La generación perseguida se levanta este 2025

Ahora, la generación EMO prepara una nueva marcha para 2025. Este 15 de marzo habrá una caminata EMO desde el Palacio de Bellas Artes y hasta la misma Glorieta de Insurgentes, donde le gritarán a las personas, a la sociedad mexicana, que no lograron terminar con ellos a pesar de sus intentos nefastos. Resistieron, se expresaron, siguieron con sus vidas y ahora pueden sentir ese orgullo desde sus entrañas, ya no se tienen que esconder. El EMO es un estilo de vida en México y otras partes del mundo. Crédito: Cuartoscuro

Además, habrá diversos eventos que se realizarán después de la marcha, hay bandas invitadas y un sinfín de actividades destinadas completamente al orgullo EMO. Este evento es, sin duda, una manera de resistencia muy peculiar, pero también es el momento de consolidarse entre la sociedad como una subcultura de verdad, sin necesidad de mantenerse a la sobra de ninguna otra, ni de tenerle miedo a ninguna otra. Sin son aceptados o no, ya no importa, porque se aceptan a sí mismos y es lo único que se necesita.