Sadie Sink se une a Marvel para Spider-Man 4 y podría ser la nueva Mary Jane

Los fanáticos de Spider-Man pueden estar contentos, pues se ha dado a conocer que para la cuarta entrega del heroe aracnido, se unirá al cast Sadie Sink, una de las jóvenes actrices que brilló en Stranger Things y que se espera haga lo mismo en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Cabe destacar que aún no se sabe que papel efectuará la joven Sadie, pero se espera que sea uno de los intereses amorosos de Peter Parker/Spider-Man, interpretado por Tom Holland, recordando que en No Way Home, MJ quien es interpretada por Zendaya, perdió la memoria.

Ahora si bien Sadie Sink es pelirroja y podría interpretar a Mary Jane Watson es cierto que no hay nada confirmado, como personajes podría ser la famosa Gwen Stacy y Felicia Hardy, también Black Cat, pues son intereses amorosos de Spider-Man y personajes que han sido pedidos por los fans del arácnido.

¿Quién es Sadie Sink, la joven actriz de Stranger Things?

Sadie Sink es una de las jóvenes actrices más prometedoras de Hollywood. Nació un 16 de abril de 2002 en Brenham, Texas, ganó reconocimiento mundial gracias a su papel de Max Mayfield en Stranger Things, donde se unió en la segunda temporada y rápidamente se convirtió en una de las favoritas del público.

Si bien Stranger Things la catapultó a la fama, Sadie ha demostrado ser mucho más que una estrella juvenil. En los últimos años, ha participado en proyectos que han consolidado su talento pues en el cine, protagonizó Berlín Nobody (2024), un thriller psicológico junto a Eric Bana, y sigue explorando papeles desafiantes en la industria.

En el mundo de la moda, ha sido embajadora de marcas como Prada y Givenchy, destacándose como un ícono de estilo y cabe destacar que con la quinta y última temporada de Stranger Things en camino para 2025, el futuro de Sadie en Hollywood luce brillante.

Pues su talento y carisma la posicionan como una de las actrices más interesantes de su generación, siendo uno de los fichajes más importantes de Marvel para los últimos años, además de hacerlo para una de las franquicias más productivas de Hollywood, pues tan solo las últimas dos películas de Spider-Man rebasaron los mil millones de dólares en taquilla.