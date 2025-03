Galilea Montijo le responde a Flor Rubio tras defender a El Capi Pérez y llamarla "payasa" | VIDEO

Hace unos días te informamos que la titular del programa "Venga La Alegría" se lanzó contra Galilea Montijo después de que la conductora de "Hoy" asegurara que no conoce al comediante El Capi Pérez. Las declaraciones las hizo la tapatía en un podcast junto a Karime.

En aquella ocasión, Galilea Montijo aseguró que no conocía al conductor de "Venga La Alegría" pues debido a su compromiso con Televisa no podía ver a la competencia. "Ni los conozco, ni los he visto en mi vida. No tengo el gusto de conocerlo, no se quién es", sentenció.

Ante las declaraciones Flor Rubio, compañera de El Capi Pérez en "Venga La Alegría", aseguró que Galilea Montijo se comportó "payasa" con su mensaje ya que le resulta "poco creíble" que no conozca a los conductores de TV Azteca. La experta en temas de la farándula cuestionó la actitud de la figura de Televisa.

Foto: Flor Rubio y Galilea Montijo

Galilea Montijo reacciona al mensaje de Flor Rubio

Hace unos días, Galilea Montijo, una de las máximas figuras de Televisa, concedió una breve entrevista en la que fue cuestionada sobre el mensaje que le envió la periodista de espectáculos, Flor Rubio, por decir que no conoce al conductor de "Venga La Alegría", El Capi Pérez.

En un encuentro con los medios de la farándula, compartido en el canal de YouTube de "Lo escuché con Alan Mora", la titular del "programa Hoy", Galilea Montijo fue cuestionada sobre la polémica y aseguró que no ve a Flor Rubio, conductora de "Venga La Alegría".

"No, yo no veo a Flor Rubio", dijo.

En otra parte de la plática, Galilea Montijo aseguró que siempre ha "tratado bien" a Flor Rubio, sin embargo, no es responsable de las opiniones que pueda llegar a decir la experta en temas de la farándula. La tapatía aseguró que sus declaraciones las hizo hace unos años, por lo que actualmente ya sabe quién es El Capi Pérez.

Para poner punto final a la controversia, Galilea Montijo dijo que sus declaraciones sobre El Capi Pérez las hizo recordando una anécdota, cuando no conocía al conductor de "Venga La Alegría", sin embargo, lamentó que Flor Rubio lo haya mal interpretado.