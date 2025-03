Christian Nodal defiende a Ángela Aguilar y su familia con una CONTUNDENTE respuesta

Christian Nodal está en plena promoción de sus nuevas canciones y de su próximo concierto en la Plaza de Toros México de la capital mexicana, pero no la ha pasado bien durante las entrevistas, donde es constante la pregunta del hate que ha recibido últimamente en las redes sociales por la situación personal que atraviesa.

Pero durante una de sus tantas declaraciones, respondió directamente cómo es que esto afecta también a su familia, de manera muy especial se lanzó en contra de la gente que suele criticar también a la cantante Ángela Aguilar, con quien contrajo matrimonio a mediados del año 2024.

El cantante sonorense aseguró que conoce muy bien el rol de las redes sociales, especialmente cuando se trata de los ataques hacia las estrellas de la música, quienes están vulnerables a toda clase de comentarios por ser personas públicas; sin embargo, dijo que tiene la consciencia tranquila.

¿Dónde se hizo el cambio de look Ángela Aguilar y cuánto cuesta el corte de pelo en la exclusiva estética?

"De eso van las redes sociales actualmente, ya la libertad de expresión se confunde con otras cosas. Al final del día, lo bonito es irse a dormir a la cama tranquilo, con la consciencia tranquila. Trato de amar a la gente que me rodea y me aman bonito, mientras el núcleo esté sólido, no importa lo que pase detrás de las capas"