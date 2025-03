Brincos Dieras padece delicado problema de salud tras someterse a una liposucción: "Se me hizo un seroma"

Recientemente el famoso comediante conocido como Brincos Dieras encendió las alarmas entre sus seguidores tras dar a conocer que ha tenido que lidiar con un delicado problema de salud derivado de un mal seguimiento de una liposucción que se realizó en diciembre de 2024 con el objetivo de verse más delgado.

En entrevista para el luchador Latin Lover en su podcast de YouTube, el humorista admitió no haber llevado los cuidados necesarios después de su cirugía estética, lo que en consecuencia le provocó la formación de un seroma en la zona del abdomen, por lo que ahora se debe someter a un doloroso proceso en el que hasta cinco veces por semana le sacan líquido con una jeringa, procedimiento que le han repetido unas 40 veces.

"Me quité la panza, me hice una lipo ahora en diciembre, pero me fue mal porque no me cuidé. Se me hizo un seroma. Me siguen sacando un líquido con sangre. Me han sacado, desde que me hice la lipo, unas 40 jeringas; cada semana me sacan 4 o 5, pero como me traquetearon mucho no pega", explicó.